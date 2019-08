El Baxi no aguanta el ritme al final i perd a Andorra

El Baxi Manresa va seguir ahir sumant minuts de pretemporada davant del seu proper rival, el dia 9, a la Lliga Catalana. Un MoraBanc que s'estrenava va estar millor en els darrers minuts i es va endur la victòria davant d'un conjunt de Pedro Martínez que va mantenir les possibilitats de triomf fins al final del tercer quart, però que no va resistir el ritme al final del partit.

Els manresans van començar bé al primer quart, amb Ferrari duent el ritme del joc i amb accions cap a l'interior perquè les aprofités un Jordan Sakho que va finalitzar els primers vint minuts amb sis punts anotats. Al final dels deu primers minuts, el Baxi tenia un avantatge de dos punts. En el partit també hi va haver la bona notícia del debut d'un David Kravish que ha estat lesionat en els primers dies de pretemporada i que, com a rebuda, va encaixar un cop a la cara.

El MoraBanc va introduir novetats i intensitat al segon període, en què el joc del Baxi va buscar més l'exterior. Un inspirat Davis, que no es va ressentir de la lesió que s'havia fet a Artés en el partit de dilluns, va acabar aquest període amb set punts, però Ferrari continuava sent el millor, ben secundat per la intensitat i els contraatacs de Vaulet. Per la banda, local, puntuació molt repartida i un bàsquet final de Jou, que establia l'empat a 38.



Debuta Sergi Vidal

El tercer quart va seguir una tendència similar, tot i que el MoraBanc ara ja duia en tot moment l'avantatge en el marcador. Amb els punts de Diagne i la direcció de Hannah, va tenir sempre un mínim avantatge que va ampliar fins a cinc punts al darrer descans després d'una acció individual del base nord-americà.

En la segona meitat de l'enfrontament d'ahir va debutar Sergi Vidal, que just en sortir va anotar un triple i que caldrà veure si es queda després de la pretemporada. En aquesta fase, però, un parcial de 21-7 ja va ser impossible de superar. Els andorrans es van anar escapant fins als setze punts de diferència (77-61). En els darrers minuts, el Baxi va intentar no deixar-se anar i va reduir la distància fins als dotze punts finals.

El proper partit de l'equip bagenc serà divendres vinent, a Sant Julià, contra la Penya.