El Girona fa oficial el fitxatge de Jonathan Soriano

El Girona ha anunciat aquest dissabte a la tarda la incorporació al club de Jonathan Soriano. El del Pont de Vilomara i Rocafort arriba lliure al club gironí després de desvincular-se de l'Al-Hilal d'Aràbia Saudita. Amb experiència a Europa, Àsia i a diversos clubs de Catalunya com l'Espanyol i el Barça B, suma prop de 250 gols durant la seva carrera.

Després de molts rumors sobre la seva arribada, finalment Soriano estarà a les ordres de Juan Carlos Unzué aquesta temporada. Tot semblava indicar que només fitxaria pel club en cas que Stuani no acabés renovant, però el Girona comptarà amb ambdós davanters per intentar pujar a Primera Divisió la temporada que ve, un any després del descens. El pas més destacat de Soriano va ser al Red Bull Salzburg austríac, on va jugar sis temporades i va anotar 120 gols, a més d'aconseguir la lliga i la copa del país.