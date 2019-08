Leclerc aconsegueix la «pole» a Spa

El pilot monegasc Charles Leclerc (Ferrari) ha aconseguit aquest dissabte la 'pole position' en la sessió de qualificació del Gran Premi de Bèlgica, tretzena cita del Mundial de Fórmula 1, amb una superioritat notòria amb un temps d'1.42.519 amb el qual va superar el seu company Sebastian Vettel i a Lewis Hamilton (Mercedes), amb Carlos Sainz (McLaren) que sortirà dissetè en quedar fora de la Q1.





CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING



Confirmation of a third career pole position for Charles Leclerc!#F1 #BelgianGP ???? pic.twitter.com/D7AZ0ozypv