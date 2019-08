El Manresa i l'Igualada tornen junts a Tercera amb la permanència com a gran objectiu

Es va concretar el juny passat i es farà efectiu aquest cap de setmana. L'espera ha acabat. Per fi! Els respectius primers equips del Centre d'Esports Manresa i del Club de Futbol Igualada tornen a pertànyer i competir a la Tercera Divisió, la categoria que s'escau a dos clubs històrics.

Els blaus reprendran la seva relació amb la quarta categoria del futbol estatal aquesta nit, a partir de les 20 hores, al Municipal de les Grases de Sant Feliu de Llobregat. Lògicament, el partit té unes connotacions especials per a tots els membres del cos tècnic, jugadors i aficionats igualadins, que s'accentuen en el cas de l'entrenador blau, Mohamed El Yaagoubi.

Moha debutarà com a entrenador a Tercera Divisió i s'enfrontarà al primer equip on va assumir responsabilitats tècniques, com a segon d'Andrés González, que enguany inicia la tretzena temporada consecutiva com a tècnic del Santfeliuenc FC. Dirigeix l'equip des de la temporada 2007-08 i en aquest temps l'ha conduït de Territorial Preferent a Tercera Divisió i l'ha consolidat a la categoria.

Els del Baix Llobregat van acabar la temporada passada en tretzena posició i aquest estiu s'han reforçat amb nou fitxatges, entre els quals destaquen el porter Jaime González (UD Viladecans); el defensa Germán Collado (CE Europa); el migcampista Carles Tena (UE Figueres) i el davanter David Toro, de l'italià Chieti FC.

Després d'haver confirmat el fitxatge de l'interior dret Marc Gulías (Gimnàstic de Manresa), Moha podrà disposar avui de tots els efectius amb dues excepcions: el migcampistes Goran i Alejandro. El primer pateix molèsties a l'abductor, el segon es recupera del trencament del lligament creuat.



Un equip per lluitar per l'ascens

No menys dificultat presentarà l'estrena del Manresa, demà, al Municipal de Vilatenim (18 h). La Unió Esportiva Figueres de Xavi Agustí ha conformat una plantilla per classificar-se entre els quatre primers i jugar les eliminatòries d'ascens a Segona B, un repte que no ha assolit des de l'any 2015.

A més dels davanters Ousman Touray (FC Ascó), Pepu Soler (Palamós CF) i César Bicke (Rocha FC), entre els fitxatges de l'equip de l'Alt Empordà destaquen dos jugadors de casa nostra: el porter de Vilanova del Camí Romans Carrillo (CE Sabadell) i el davanter de la Seu Jonathan Dubasin (ve del Girona FC), internacional per Bèlgica sub-19.

Andreu Peralta afronta el partit amb les baixes dels centrals Moha Djitté i Florent Reverdy, tot i que ambdós van rebre dijous l'alta mèdica. No fitxarà, finalment, al migcampista senegalès de 25 anys Samba Ndiaye (Bourges),