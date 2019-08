Manresa veu passar avui la Vuelta i el 2020 podria acollir un final d'etapa de la Volta

La Vuelta creuarà avui el Bages i l'Anoia per acabar, poc després de les cinc de la tarda, a Igualada, en la meta que serà ubicada a l'avinguda Catalunya. Serà un dia gran per als aficionats del ciclisme que es podria repetir el març del 2020 si Manresa és l'arribada d'una de les etapes de la Volta a Catalunya que celebrarà l'edició número 100.

Només Barcelona supera, en els finals d'etapa, Manresa. Són 51 les vegades que la cursa catalana ha arribat a la capital del Bages, que va ser batejada com Ciutat Pubilla de la Volta als anys 60 i 70 quan gairebé sempre tenia final d'etapa. El 2020, la Volta se celebrarà del 23 al 29 de març en la seva edició número 100, una xifra rodona que ha empès tant l'Ajuntament de Manresa com la Secció Ciclista de la UE Sants, l'entitat organitzadora, a tenir força interès en una arribada que no es veu des del 2012, quan la meta es va instal·lar a la Muralla del Carme.

Les converses estan avançades però s'han de culminar durant les properes setmanes. L'Ajuntament de Manresa, el seu equip de govern, té com a prioritat poder completar el finançament, potser amb el suport de patrocinadors, per arribar al pressupost de 40.000 euros que val portar la Volta.



Talls de trànsit d'avui a la Vuelta

La vuitena etapa d'avui de la Vuelta, entre Valls i Igualada, té un total de 166,9 km i la caravana publicitària té previst el seu pas per Calaf a les 13.48 hores i entrar al Bages tot seguit per Fonollosa. Els corredors tindran un esprint intermedi a l'alçada del pont del pavelló poliesportiu de Sant Joan de Vilatorrada, poc abans de les 4 de la tarda, abans d'entrar a Manresa i enfilar cap a Castellgalí, Monistrol i l'alt de Montserrat, de 2a categoria. L'arribada a Igualada és a l'avinguda Catalunya, i just a la cruïlla amb el carrer Itàlia.

Pel que fa a les afectacions de les carreteres, la C-55 estarà tallada a la capital del Bages (sortida Manresa Centre Històric) i a Monistrol. El trànsit es desviarà cap a la C-16 i els conductors trobaran el pas lliure pel peatge troncal. Es tallaran també sortides del peatge de Sant Vicenç de la C-16, per evitar que hi hagi accés a la C-55 (de 15 a 15.30 hores).

L'A-2 es talla a l'alçada del túnel del Bruc, en sentit Igualada, i les sortides 562 de Castellolí i 559 d'Òdena en ambdós sentits. Es tallarà la sortida 532 de Montmaneu a l'A-2 en tots dos sentits (no es podrà accedir a les vies B-100 i B-221 des de l'A-2).

La C-25 tindrà tallades les sortides 107 i 110 de Sant Pere Sallavinera, la sortida 114 d'Aguilar de Segarra i la 132 de Manresa, en ambdós sentits, de les 14.30 a les 15.30 hores.

La C-15 tindrà tallada la sortida d'Igualada-Castellolí a l'alçada de Vilanova del Camí (16,15 hores), en ambdós sentits. La C-1412a tindrà un tall en la sortida de Calaf, en ambdós sentits, de 14.30 a 15.30 hores.

A Manresa, des de les 14.40 hores i fins al pas dels ciclistes es tallarà la circulació als carrers per on circula la cursa (la carretera de Cardona, el carrer Francesc Moragas, plaça del Mil·lenari i passeig del Riu). També es veurà afectat el servei de bus.

A Igualada, no es permet circular amb vehicles dins l'horari de pas de l'esdeveniment en els carrers de la prova i els destinats a l'organització. Els carrers afectats quedaran tallats al trànsit entre les 14 i les 20 hores i l'ús dels guals de vehicles quedarà restringit des de les 9 fins a les 21. Atès que l'estació d'autobusos d'Igualada queda afectada, hi haurà una parada provisional interurbana que serà a l'avinguda Gaudí, 3.