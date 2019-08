El Mundial de les grans absències ja és aquí

Cinc anys després torna el Mundial de bàsquet. Un lapse de temps massa gran per als aficionats que, amb tantes competicions en aquest lustre, gairebé havien oblidat que el torneig existia. L'últim va ser a Espanya, el 2014. En el que arrenca avui a la Xina s'ha incrementat el nombre de participants, de 24 a 32 i s'ha canviat la cadència. A partir d'ara tindrà lloc en anys senars per evitar coincidir el mateix estiu amb el Mundial de futbol.

Però sembla que la FIBA no comptava amb el fet que serà sempre en estiu preolímpic. Entre aquesta situació, que pot provocar que les grans estrelles es reservin per als Jocs posterior, i el sistema de classificació, amb les anomenades finestres FIBA, s'ha provocat que moltes estrelles no siguin al campionat. La majoria pertanyen a la selecció dels Estats Units, els millors jugadors de la qual estan més interessats en ser a Tòquio l'estiu vinent. Però també n'hi ha de formacions europees, o bé perquè estan lesionats o bé perquè no s'han classificat. El cas més sagnant és el d'Eslovènia.



Sense bitllet per falta de fons

Així, l'actual campió d'Europa no va poder aconseguir la classificació per al Mundial ja que no va tenir les seves grans estrelles en la fase prèvia, durant les dues temporades passades, en les anomenades Finestres FIBA. Luka Doncic i Goran Dragic estaven jugant l'NBA la temporada passada i Eslovènia té el fons d'armari que té. Va ser última del grup d'Espanya, en què es van classificar també Turquia i Montenegro i també la van avançar Letònia i Ucraïna. També va quedar fora de competició una altra potència, Croàcia.

Pel que fa als jugadors, els Estats Units porten una tercera o quarta versió del seu millor conjunt. Estrelles com LeBron James, Kyrie Irving, Stephen Curry, Paul George o Kawhi Leonard han preferit prendre's un descans. El llorejat tècnic Gregg Popovich només té dos participants a l'últim Partit de les Estrelles, Kemba Walker i Khris Middleton, però segueix sent el gran candidat al triomf. Malgrat això, Austràlia ja el va avisar derrotant-lo en un partit de preparació.

A part dels estatunidencs, d'altres seleccions tampoc no tenen primeres figures. A Espanya no hi serà Pau Gasol per lesió, ni Nikola Mirotic, Serge Ibaka i Sergio Rodríguez, que han preferit descansar per a la nova temporada; els australians, favorits al podi, no disposaran del base dels Sixers Ben Simmons, que va firmar un nou contracte amb la seva franquícia, que el va instigar a no anar al campionat; Sèrbia, actual subcampiona i segona favorita, no disposarà de Milos Teodosic, amb fascitis plantar; el base blaugrana Thomas Heurtel causa baixa en França i Rússia tampoc no tindrà Alexei Shved, ni Timofey Mozgov.



Antetokounmpo al punt de mira

Davant de tota aquesta corrua de baixes, els equips perden potencial, però encara hi ha bastants atractius. El principal és l'actual millor jugador de la temporada regular de l'NBA, Giannis Antetokounmpo, que guiarà una Grècia competitiva, amb habituals de l'Eurolliga com Calathes, Papanikolaou o Sloukas un cop superada l'etapa del sempitern Spanoulis en la direcció.

La segona gran estrella és Nikola Jokic. El pivot serbi dels Denver Nuggets completa l'equip de Sasha Djordjevic, destinat a jugar segurament la final amb els americans i acompanyat dels Jovic, Micic, Bjeliça i Bogdanovic. És, amb total seguretat, l'equip més complet darrere dels americans. També compta, i molt, una Austràlia amb alguns elements de l'NBA com Patty Mills, Joe Ingles, Andrew Bogut, Matthew Dellavedova o Aron Baynes. Espanya, que debuta avui contra Tunísia (14.30 h), depèn del paper de Marc Gasol i Ricky Rubio, les grans figures d'una formació que va despertar dubtes en els últims amistosos.

El Mundial de la Xina serà també important perquè atorga 11 passaports per als Jocs, 2 dels quals pertanyen al continent europeu. Qui no hi entri, podrà participar en els 4 torneigs preolímpics que es disputaran el juny.