La Vuelta arriba sota la pluja a Igualada

El dia no ha acompanyat però Igualada ha gaudit de la seva segona arribada de la Vuelta a Espanya, 49 anys després de la primera vegada. Malgrat la pluja, que ha fet repensar a molts a sortir al carrer, unes 5.000 persones -1.600 d'elles a la recta de meta- han rebut els corredors que s'han avançat deu minuts a l'estimació més ràpida i s'han presentat a l'Avinguda Catalunya, a les 17.10 hores. Ha estat un petit grup en el qual el més ràpid ha estat l'alemany Nikias Arndt. El nou líder és el francès Nicolas Edet ja que el gran grup ha arribat a més de 9 minuts.

Per Manresa, a 52 km del final encara no plovia quan el grup de capdavanters ha passat a les 4 de la tarda amb sis minuts de marge sobre el pilot. Ha estat pujant Montserrat quan per davant s'han produït els atacs entres els primers i ha començat a ploure amb força. Per sort, no hi ha hagut caigudes en el descens cap a la capital de l'Anoia on estava plovent però, amb menys intensitat, quan hi ha hagut l'esprint final.

Marc Castells, alcalde d'Igualada, ha manifestat que "estic molt content, tot ha anat molt bé, menys la pluja. De la Vuelta ens han felicitat per l'arribada i abans dels grans, un centenar d'escolars d'Igualada també han pogut fer en bicicleta els darrers metres fins a l'arribada. Enguany som Ciutat Europea de l'Esports i ho estem passant molt bé".