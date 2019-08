La Vuelta creua Manresa amb el control de pas més ràpid

L'arribada de la Vuelta a Manresa estava prevista, en el cas més ràpid, al voltant de les quatre de la tarda. Però els participants en la cursa, que està cobrint la vuitena etapa entre Valls i Igualada, s'han presentat dos o tres minuts abans amb un grup d'una vintena de corredors que portaven cinc minuts al gran grup. Cap a les 15.52 han passat per l'esprint intermig de Sant Joan de Vilatorrada, situat a la carretera. El primer en passar ha estat Zdenek Stybar (Quick Step) seguit de Nikias Arndt (Sunweb) i Nicolas Edet (Cofidis), corredor francès que li podria prendre el maillot vermell de líder si es manté l'avantatge al voltant dels 6 minuts.

A Manresa s'ha vist força gent sobretot en cruïlles com la de la carretera de Cardona i Francesc Moragas, o el de passeig del Riu i Muralla. El pilot hi ha passat mentre s'oferien imatges aèries de la ciutat i amb plànols més curts de la Seu. Ara, els ciclistes comencen a pujar l'Alt de Montserrat on ha aparegut la pluja amb força. A Igualada, on l'arribada es preveu al voltant de les cinc, a hores d'ara està plovent i molts dels espectadors s'han armat amb paraigües per fer front a les inclemències del temps.