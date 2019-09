El Barça remunta i després s'adorm

El FC Barcelona, amb les baixes de Leo Messi, Luis Suárez i Ousmane Dembélé, va regalar ahir dos punts en la seva visita al Sadar. Els canvis de Valverde a la mitja part, amb l'entrada d'Ansu Fati i d'Arthur i la variació de posició de Sergi Roberto al lateral dret, va donar un aire fresc als blagurana. Després d'una nefasta primera meitat, el jove juvenil de 16 anys Ansu Fati va sortir al rescat a la represa i es va estrenar com a jugador més jove en marcar amb la samarreta del Barça. Arthur va culminar la remuntada cinc minuts més tard, però un infantil penal de Piqué, per unes mans, va suposar l'empat a dos final.

El partit va tenir de pròleg un emotiu minut de silenci en record de la filla de Luis Enrique, Xana. Ambdós equips van iniciar una primera meitat dominada pels locals. El conjunt navarrès, dirigit per Jagoba Arrasate, va tenir un inici de partit molt elèctric, pressionant la sortida de la pilota blaugrana i fent que els jugadors de Valverde regalessin la pilota massa vegades. Al minut 5 els locals ja havien tingut un parell de sacades de córner.



Error defensiu i gol navarrès

El Barça va començar massa tou en defensa i els de Pamplona ho van aprofitar amb una jugada per la banda esquerra. Brandon va centrar al segon pal i, allà, Roberto Torres va aprofitar la despistada

defensiva, entre Piqué, Semedo i Carles Pérez, per rematar tot sol a plaer amb el peu esquerre. Ter Stegen no hi va poder fer res.

A partir del gol, el conjunt de Valverde va ser incapaç de crear ocasions i es va mostrar inofensiu a camp contrari. Els navarressos, amb l'avantatge en el marcador, van deixar passar els minuts, eren a favor de corrent. En canvi, els del Camp Nou estaven imprecisos i no van ser capaços de xutar en cap moment entre els tres pals defensats per Rubén.

Valverde va aprofitar l'aturada per hidratació, al minut 29 de la primera meitat, per poder donar les instruccions als seus jugadors. Però l'equip català va continuar oferint la mateixa sensació de joc pobra, sense reaccionar. Ambdós equips van anar cap als vestidors amb el mínim avantatge a favor de l'Osasuna.



Valverde afina amb els canvis

El tècnic del Barça, tot veient que l'equip no havia funcionat durant els primers 45 minuts, va donar entrada al jove juvenil de tan sols 16 anys Ansu Fati, que havia debutat contra el Betis.

L'extrem de Guinea Bissau va rellevar Semedo. Sergi Roberto va ocupar el lateral dret, Rafinha va passar al mig del camp i Fati va ocupar el carril esquerre. Aquest moviment de peces va donar més possessió de la pilota al conjunt blaugrana, amb jugades ara més llargues i elaborades però també arribant amb perill a l'àrea rival. Tan sols sis minuts de la represa, el jove del planter Carles Pérez va centrar amb precisió i Ansu Fati, just des del punt de penal, va ser qui va connectar una rematada genial de cap per empatar el partit i va aconseguir marcar el primer gol amb la samarreta del Barça. Fati es va convertitr en el jugador més jove en anotar en la història del Barça a la lliga, i col·locant-se com a tercer més jove de la lliga.

Acte seguit, Valverde va deixar a la banqueta Rafinha i donava pas al Arthur, que jugava els seus primers minuts a la lliga en la present temporada. El partit es va obrir i Carles Pérez va disposar d'una ocasió que va resoldre amb un xut tou. Al minut 64, Arthur va aconseguir transformar l'1-2 i fer d'aquesta manera el primer gol oficial amb el Barça. Carles Pérez va enviar la pilota al brasiler, que va entrar dins de l'àrea, es va saber perfilar i va clavar un gran xut que completava la remuntada i que va donar la impressió que deixava els tres punts molt ben encarrilats pels jugadors de Valverde.



Relaxament i penal

Amb l'avantatge en el marcador, els blaugrana van començar a ser imprecisos amb les passades i van deixar que els locals, encoratjats pel públic, s'animessin.

El davanter local Villar, que va entrar per Brandon, va afegir-se al partit amb molta energia. Només xafar la gespa ja va provar un potent xut des de lluny que Ter Stegen va refusar com va poder.

L'Osasuna buscava l'empat i el va aconseguir davant d'un Barça que no va saber controlar bé el joc. A 10 minuts per acabar, un Piqué amb els braços amunt va cometre penal clar a centrada d'Oier. I va arribar el 2-2: Roberto Torres, que ja havia marcat el primer gol, va enganyar del tot el porter per fer l'empat. Arturo Vidal va entrar per De Jong a la desesperada. A dos minuts per acabar Carles Pérez va perdonar el 2-3 i el gol del triomf ja no arribaria.