El CE Manresa s'estrena a Tercera amb una victòria a Figueres

El CE Manresa porta cap a la capital del Bages els tres primers punts en el seu retorn a Tercera. Fran i Biel han rematat la bona feina feta pels homes d'Andreu Peralta en un partit amb un alt ritme de joc. Ha calgut patir perquè el Figueres ha tingut també ocasions però la diana de Fran Orellana a només dos minuts del descans ha obert la llauna.

En la segona part, sortida elèctrica dels manresans que ja als primers segons disposava d'una bona oportunitat. Al minut 54 els locals han reclamat penal per unes suposades mans dins l'àrea però no se'ls hi concedia. Per les queixes, Gallo veia targeta groga. I al 57', Pol Busquets havia d'evitar l'empat refusant el remat a la sortida d'un córner. Els manresans no deixaven de buscar i, al 61', Joel Méndez treia un bon xut de falta directa que acabava a les mans de Carrillo.

Sota la pluja, a set minuts pel final, David Sánchez tenia als seus peus el gol de la sentència, però el porter local li ha aturat el xut. El mateix jugador manresà veia una targeta groga al 84' i és que el Manresa seguia buscant el segon que li donés tranquilitat. Ja en temps afegit, Luque ha vist la groga i Florent entraria per Joel Méndez. I seria al 91' quan els visiatnts rematarien el partit. Biel rebia penal, que l'àrbitre xha xiulat i, ell mateix s'encarregava de tirar-lo. Gol i xiulet final. La setmana vinent, el Manresa rep el Cerdanyola, a les 12 al Nou Estadi del Congost.



FITXA TÈCNICA:

UE Figueres: Roman, Genís Balaguer, Belenchón, Gallo, Ayala, Bora, Duba (USS 76'), Modest, Sergio (Màrius 54'), Marc, Pepu Soler.

També: Embela, Medinilla, Abel, Carreras, Reñé.

CE Manresa: Pol Busquets, Èrik Sarmiento, Joan Castanyer, Solernou, Jonny, Bernat Benito, Luque, Joanet (Biel 73'), Walker, Joel Méndez (Florent 90'), Fran Orellana (David Sánchez 65'). També: Òscar Pulido, Ruano, Cuello, Edgar.

Gols: 0-1 Fran Orellana 43' i 0-2 Biel (penal) 93'

Àrbitre: Marc Oltra, auxiliat per Xavier Delgado i Paulí Teruel, tots ells del Comitè Català.

Targetes: Gallardo 54', Ayala 69'; pel Figueres; David Sánchez 84', Luque 89'; pel Manresa.

Estadi Vilatenim de Figueres, 400 espectadors