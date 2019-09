Lluís Ruiz, corredor de Cabrianes, és 14è en l'Ultra Trail del Montblanc

aRXIU PARTICULAR

Lluís Ruiz, corredor de Cabrianes, va aconseguir ahir una meritòria catorzena posició en l'Ultra Trail del Montblanc, emblemàtica cursa de 171 quilòmetres que es disputa als Alps. La victòria va ser per a Pau Capell, de Sant Boi de Llobregat, que es va convertir en el tercer català a guanyar l'Ultra Trail del Montblanc en tota la història, després d'haver-ho fet anteriorment Kilian Jornet (2008, 2009 i 2011) i Núria Picas (2017).

Lluís Ruiz Oller va aconseguir un temps de 23:59.49 per aconseguir estar entre els 15 primers de l'Ultra Trail del Montblanc, mentre que el guanyador Pau Capell va acabar en 20:19.07, segon millor registre de tots els temps, només superat pel francès amb un espectacular temps de 20:11.44 i en categoria femenina la guanyadora va ser la corredora procedent dels Estats Units Courtney Dauwalter amb un temps de 24:34.26 i la corredora basca Maite Maiora va obtenir una gran tercera posició amb un registre de 24:56.24.

En la cursa masculina va quedar en segon lloc el francès Xavier Thevenard.

El veterà corredor estatal Javier Domínguez també va assolir una gran posició, i va ser desè en la general amb un resultat històric que li va valer la victòria entre els veterans que hi participaven.

Un altre corredor estatal, Luis Alberto Hernando, va resultar vencedor de la cursa de 100 quilòmetres, coneguda com a OCC de l'Ultra Trail amb 6.100 metres de desnivell positiu. Pau Capell ha complert un gran somni que tenia des de fa set anys, quan es va iniciar en el món de les curses de muntanya. «Va ser un dia increïble, una carrera exigent. Competia sol però m'he sentit acompa-nyat pels ànims de la gent», va assegurar el de Sant Boi, que va ser rebut ahir a crits de «Pau, Pau, Pau» en les seves últimes passes cap a la plaça de l'Amistat de Chamonix.

Sobre el seu màxim rival en la cursa d'avui, Theverand va assegurar que estava espantat perquè «és un dels millors corredors del món, es coneix el circuit millor que jo i pensava que en qualsevol moment m'atraparia», va assegurar el corredor de Sant Boi de Llobregat, qui va afirmar que ho va passar malament al final. A més, gràcies a la gran victòria en l'emblemàtica Ultra Trail del Montblanc, Pau Capell es va assegurar ahir el títol de l'Ultra Trail World Tour, repetint la gesta que ja va aconseguir l'any passat.

El mes de maig, Lluís Ruiz va ser premiat amb una menció especial i honorífica en la Nit de l'Esportista de Sallent juntament amb Segi Cots Sotoca. Amb el seu company precisament van aconseguir la victòria en equips de dos en la Garmin Team Trail de Castellar de n'Hug amb un temps de 22 hores i 13 minuts. El corredor cabrianès del Nonstop Minimalist Runners ja va aconseguir un excel·lent resultat a l'exigent Trail Camí de Cavalls de Menorca, on va assolir la tercera posició en una cursa de 185 quilòmetres i on ja va mostrar que podia realitzar un gran resultat a la cursa dels Alps.

El 2017 també va ser un gran any per a Lluís Ruiz, que va gua-nyar el Trail de Bisaura juntament amb Dani Parés, una cursa de 80 quilòmetres que es va desenvolupar en la subcomarca del Bisaur amb un desnivell positiu de 5.200 metres. El temps emprat va ser de 10 hores i 17 minuts, superant en aquell moment el rècord que hi havia anteriorment en la cursa.

Els altres corredors estatals que van participar en la prova amb un bon resultat són els corredors veterans Vicente Parra (25è), Francisco Mendoza (36è) i Juan José Larrotcha (38è).