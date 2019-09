Retorn a Tercera amb derrota blava

Capacitat per competir i derrota mínima. Així podríem resumir el partit del retorn a Tercera Divisió del Club de Futbol Igualada, després d'onze temporades d'absència. Els jugadors de Moha van palesar al Municipal de les Grases de Sant Feliu de Llobregat que poden lluitar per fer-se amb els tres punts contra els millors equips de la categoria. Gerard Llobet (minut 72) i Marc Gulías (mint 89) van poder eixugar l'avantatge adquirida pels del Baix Llobregat a l'inici de la segona part i propiciar que els blaus sumessin el primer punt de la temporada, però no van ser efectius i Raúl Capitán va sentenciar la victòria local.

La intensitat amb què els de Sant Feliu van iniciar el duel va propiciar que el porter igualadí, Albert Ribera, s'hagués de lluir per conjurar la primera ocasió local (minut 6). Els anoiencs, però van imposar de seguida el seu estil basat en el joc combinatiu a través de la possessió de la pilota i Martí Just (minut 9) va patir un penal que l'àrbitre va obviar.

Aquest fet no va descoratjar els visitants i Òscar García (minut 18) va rematar fora des de lluny.

El domini del partit va correspondre a l'Igualada durant la resta del primer període, mentre el Santfeliuenc d'Andrés González optava per parapetar-se en defensa i crear perill al contracop. Pedro J. Calvo va obligar a lluir-se al porter local Jaime González (minut 27) i va reincidir als tres minuts de la represa, tot i que en aquesta ocasió la seva rematada no va ser del tot encertada.

Cinc minuts després, un contracop del Santfeliuenc va permetre als locals adquirir avantatge. El domini igualadí es va intensificar i, després d'una primera ocasió (minut 65), Gerard Llobet i Marc Gulías no van encertar a empatar.