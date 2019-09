El fang marca la Manbike de Resistència al Congost, més dura i exigent que mai

El temporal de dissabte va ser una prova exigent tant per als que van disputar finalment la Manbike, les 3 hores de resistència en BTT de Manresa, que finalment es va poder tirar endavant, com per a l'organització. Una estona abans de l'inici, sobre el Congost queia un xàfec i hi havia una ventada que va fer volar totes les carpes i també l'arc de sortida. Un cop passat tot l'enrenou, hi va haver una reunió amb els participants i la majoria va acceptar córrer. Finalment, van ser 165 bikers els que es van haver d'enfrontar a un circuit que es va reduir a 1,8 km (la previsió era que fos de 2,7), això sí, ple de fang i molt pesat. També es va fer una reducció de la durada de la prova, en passar de les tres hores a dues, ateses les circumstàncies tant excepcionals que es donaven en aquesta ocasió.

Des del principi, l'equip format pel santpedorenc David Puig, pel santjoanenc Nil Garcia i per l'avi-nyonenc Andreu Casals va agafar avantatge i, a la fi, serien els vencedors d'aquesta edició de la Manbike, que, un any més, també formava part dels actes de la Festa Major de Manresa.

La prova va ser tot un repte per als participants, ja que passava de la pols dels entrenaments previs a la cursa al fang, fet que va endurir notablement el pas dels bikers.

D'entre els participants, cal fer esment, una vegada més, de dos campions mundials de motos, com els germans fruitosencs Carles i David Checa, que van aconseguir la victòria en la categoria que reservada a famílies. També va participar Sandra Jordà, campiona d'Europa d'enduro, que va vèncer en la categoria femenina.

El podi en categoria elit vel van completar Éver Gómez, Toni Cátedra i Gastón Barreto, que van ser segons, i Arnau Planas, Albert Planas i Jo Martínez. En categoria escola, es van imposar Joan Vila, Jan Peñaranda i Jan Pérez. En el grup d'individuals, els tres primers van ser Oriol Morata, Francesc Garcia i Oriol Badrenas. En júniors, podi per a Àlex Gómez, Pau Vila i Marc Pallàs. En màsters-30 va guanyar Xavier Madrona, en veterans-40 ho feia Óscar Álvarez, i en el grup dels veterans 50-60 anys va entrar en primera posició José García.

En la categoria mixta, triomf de Lluís Fornell, Cristina Vila i Xavi Vila. En promoció, el vencedor va ser Pau Guiteras, i en la classificació de corredors locals, el podi va ser per a Valentí Martínez, Ernesto Lapeira i David Ureña.