L'Espanyol segueix barallat amb el gol i el Granada el castiga a la contra

L'Espanyol de David Gallego no arrenca a la lliga. L'inici de la competició oficial tan primerenc, amb les prèvies de la Lliga Europa, sembla que ha fet passar a un segon terme el torneig domèstic, i l'equip ho està pagant. Ahir, un Granada molt sòlid en defensa i molt perillós a la contra va treure partit de totes les errades dels blanc-i-blaus. L'Espanyol és l'únic equip que encara no ha aconseguit cap gol, tot i que ahir el va merèixer, sobretot a l'inici de la represa. Però les contres van castigar-lo i va encaixar la segona derrota a l'RCDE Stadium.

Els andalusos van sortir molt agressius, pressionant la sortida de la pilota, però Vargas va tenir la primera ocasió, amb un cop de cap que va desviar Rui Silva. Va ser el Granada, però, qui va marcar primer, quan Antonio Puertas va recollir un rebuig en un xut de Machís i va superar Diego López.

L'equip visitant es va tancar al seu camp i va aprofitar per sortir a la contra. Quini i Víctor Díaz van posar en problemes el porter blanc-i-blau i a l'altra banda va avisar Víctor Sánchez.

La segona part va començar amb un avís de Machís, però els primers minuts van ser de domini total espanyolista. El VAR va invalidar un gol de Melendo, perquè en la centrada de Vargas la pilota havia sortit. Els blanc-i-blaus, ahir amb Ferreyra i Calleri a la banqueta des de l'inici, van tenir una altra aproximació de Marc Roca i un cop de cap amb tot a favor de Wu Lei, però el xinès va rematar molt malament.

Aleshores van arribar els cops més durs, en dues errades seguides de Marc Roca. En la primera, va refusar malament i va habilitar Machís. El veneçolà va xutar, Diego López va rebutjar i Carlos Fernández, que acabava de rellevar Soldado, el va afusellar. Només sis minuts més tard, novament Machís va entrar per l'esquerra, va aixecar la vista i va veure com al segon pal es desmarcava Azeez, davant de la passivitat de Marc Roca. El nigerià va rematar de tisora i va anotar el tercer. L'aturada anirà bé per a Gallego i el seu equip per afrontar els propers partits.