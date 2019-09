El Manresa FS cau en la final de Ripollet

El Manresa FS va perdre la final del Torneig de Ripollet després de quedar-se sense gasolina a la represa davant d'un Mataró més fresc. Els manresans, que acumulen una setmana intensa d'entrenaments, van plantar-se a la final després de guanyar per 4-3 l'Escola Pia i d'empatar a tres gols enfront de l'Inter Movistar B.

El conjunt manresà, dirigit per Manuel Moya, va arribar molt desgastat a la final. El tècnic de l'equip manresà no va poder disposar de l'internacional pel Mar-roc Asis, que amb una petita sobrecàrrega muscular va quedar-se sense minuts, ni tampoc del capità Carles Corvo, que tan sols va disputar els darrers minuts jugant de cinc per lesió. Durant la primera meitat, malgrat els entrebancs, els jugadors bagencs van plantar cara a tot un Mataró i van marxar al descans amb un mínim desavantatge de 2-1.

A la represa, els manresans van patir una davallada física i els mataronins ho van aprofitar per sentenciar. Veient la situació, el tècnic del Manresa FS va decidir sortir amb el sistema de porter jugador, en els darrers 15 minuts del partit, per intentar tenir la pilota i no desgastar-se físicament. Un gol en pròpia porteria de Gerard i un altre gol per culpa d'una errada defensiva van permetre al Mataró ampliar l'avantatge fins al 4-1 i deixar sentenciada la final. Els jugadors manresans van continuar amb el mateix sistema de porter jugador fins al final, i a falta de quatre minuts van acabar encaixant el definitiu 5-1.

Després d'una setmana molt intensa d'entrenaments, Manuel Moya dona festa avui als seus jugadors, abans de l'últim assaig del cap de setmana vinent. La temporada començarà el cap de setmana del 14 i 15 de setembre i els manresans iniciaran el curs al Pujolet amb la visita de la Unión Santa Coloma.