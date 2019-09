El Manresa torna a Tercera amb alegria

Millor impossible. El Manresa va jugar un partit a Tercera, onze anys després, i va guanyar-lo com a visitant a l'històric recinte de la UE Figueres, Vilatenim. El conjunt d'Andreu Peralta es va imposar a un rival que aspira a situar-se en els primers llocs de la categoria. La temporada és llarga però segur que aquest inici brillant enfortirà la moral manresana.

El partit va començat amb un minut de silenci en record de la Xana, filla de l'exseleccionador Luis Enrique. El Figueres sortia a fer-se l'amo de la pilota però no aconseguia tenir profunditat. De mica a mica, els del Bages volien discutir-li el domini al conjunt de l'Alt Empordà. Fran Orellana va fer un llunyà xut ras, però massa tou. Els de Vilatenim van fer una rèplica amb un llançament que va ser a càrrec de Pepu Soler que va ser ben blocat per Pol Busquets.

Al minut 17 ho intentava altra vegada Luque en un tir directe de falta. El refús de la barrera feia que tingués una nova oportunitat, però el xut sortia alt. Un minut després era Fran Orellana el qui buscava el gol, sense sort.

Ja en el minut 27, els jugadors de Xavi Agustí demanaven penaa Pepu Soler però el col·legiat no ho considerava. Quan es portava mitja hora de joc, tots dos equips seguien atacant i les ocasions es succeïen a banda i banda de la gespa, sense que ningú pogués obrir la llauna. Per part de l'equip de Peralta la pressió era asfixiant però els contraatacs dels locals eren molt perillosos.

Just al llindar del descans, Fran Orellana marcava un gol amb un gran valor psicològic. Encertava amb el cap en recollir la centrada des del córner de Luque. Era un just premi després de molts atacs frustrats dels blanc-i-vermells.

Sentència en el descompte

A la represa, sortida elèctrica dels manresans, animats pel 0-1 que hi havia al marcador. Només fer el retorn a la gespa, Joanet feia una aparició dins de l'àrea i rematava amb intenció, obligant al porter Carrillo a fer una gran estirada per refusar amb els dits, fregant el pal dret. També el jugador figuerenc Pepu Soler va examinar al porter del Centre d'Esports i la seguretat de Pol Busquets va ser màxima.

Als 54 minuts, el Figueres es va tornar a queixar per una acció en l'àrea manresana, demanant per segona vegada penal.

Però no se'ls hi va concedir, tot i les queixes desmesurades. Tant, que Gallo va veure targeta groga per les queixes. I en el minut 57 va arribar una altra intervenció de mèrit de Pol Busquets, evitant el gol de l'empat refusant amb gran encert una altra rematada, aquest cop a la sortida d'un còrner.

En tot cas, els manresans no es deixaven tancar i buscaven el gol que obrís més marge i els acostés a la seva primera victòria. Va ser en el minut 61 quan Joel Méndez treïa amb intenció una falta que va acabar a les mans de Carrillo.

Al minut 65 entrava al terreny de joc David Sánchez substituïnt Fran Orellana. Des de feia ja una bona estona plovia amb força al camp del Figueres i començava a fer que el verd estigués més ràpid i relliscós. Ayala veia la groga per una entrada al minut 69. Però el que no es movia era el marcador, en cap de les dues direccions: ni l'un ni l'altre podien afinar en els atacs que se succeïen. Busquets continuava en estat de gràcia i es lluïa en un intent d'Ayala per fer pujar el primer gol local.

S'acostava el final però encara no hi havia res decidit. Tant podia passar que el Figueres igualés el matx com que el Manresa assolís un important triomf.

En el minut 83, David Sánchez tenia als seus peus el 0-2 però de nou el porter local estava àgil i li aturava el seu enverinat xut.

El mateix David Sánchez va ser castigat amb una targeta groga en el minut 84 i és que el Manresa no es conformava, anava a totes a la recerca de la victòria, buscant el gol definitiu. I va arribar ja en el temps afegit, en el minut 93, quan ja era al camp el central Florent que havia rellevat Joel Méndez. Biel rebia un penal que l'àrbitre xiulava. El mateix Biel era l'home encarregat de llançar-lo i sabia transformar-lo. Gol, xiulet final, i els 3 punts cap al Bages.