El Martorell iguala en l'últim test abans de l'inici de lliga

El CF Martorell va empatar a un gol davant de l'Europa juvenil, en el darrer test abans de començar la nova temporada a Primera Catalana. El conjunt visitant va sortir molt fort en els primers quinze minuts i va atropellar un equip local que no es trobava còmode damunt del terreny de joc. Al minut 11, els barcelonins es van avançar amb una jugada col·lectiva que va culminar Pratsevall. Minuts més tard, els visitants haurien pogut ampliar l'avantatge, però el pal es va interposar davant del gol. El tècnic local va fer petites modificacions i l'equip blanc-i-vermell va millorar. Els martorellencs van començar a tenir el pes del partit però sense generar ocasions gaire clares. En l'últim minut de la primera meitat, l'àrbitre no va asse-nyalar un clar penal sobre Antoni, acció en què el davanter local va rebre la segona targeta groga per simulació, fet que va deixar el Martorell amb deu. A la represa, els locals van fer servir les seves armes davant d'un Europa juvenil que va gaudir de la possessió.

En el tram final, el Martorell va aconseguir empatar gràcies a un gran gol de Xavi Marco. Tot i jugar amb inferioritat, els locals van gaudir d'alguna aproximació per marcar el segon gol, però el marcador ja no es va moure més. La setmana vinent, els martorellencs rebran el Can Vidalet (diumenge 12 h) en l'inici de la lliga.