Mònica Clemente, subcampiona estatal

No es va penjar l'or, com fa un any a Getafe, però la saltadora de perxa Mònica Clemente, del Club Atlètic Manresa, continua en l'elit espanyola. Ahir, a la localitat alacantina de la Nucia, va assolir el segon lloc de la seva prova i va afegir una medalla de plata al seu palmarès, ja excel·lent amb només 23 anys. Segur que han d'arribar en el futur grans resultats i més convocatòries internacionals.

Després de passar pel neguit de les lesions, Mònica Clemente es presentava a l'estatal absolut de la Nucia amb aspiracions de lluitar per les primers posicions i amb el podi en el seu pensament. I fins el darrer moment va estar lluitant per la victòria. Va començar el seu concurs saltant a la primera els 3,96 metres i va repetir amb el seu intent sobre els 4,16. Va ser en la segona oportunitat qe va passar el llistó sobre 4,26 i va descartar fer el salt sobre 4,31 per passar d'una forma directa als 4,36. Aqui va ser on va acabar la seva participació en no poder superar el llistó en aquesta alçada.

L'atleta de l'Avinent Manresa, en cometre el tercer nul, quedava darrera de l'atleta navarresa Miren

Bartolomé, que participava per al Grupompleo Pamplona. I és que Bartolomé tampoc no va poder superar els 4,36 però sí va saltar a la primera els 4,31 metres, mentre que la bagenca va passar d'aquesta alçada i va fer el darrer salt vàlid als 4,26. Andrea San José, del FC Barcelona, va completar el podi amb una marca de 4,06 metres. Clemente no va poder repetir l'or del 2018 a l'estadi Juan de la Cierva de Getafe, quan va fer un salt de 4,45 metres que encara és el vigent récord dels campionats en la prova del salt de perxa, en la qual la manresana continua disputant els primers llocs.



Raul, sisena als 100 tanques

Una altra atleta de l'Avinent Manresa, Paula Raul, va aconseguir la sisena posició en la final dels 100 metres tanques. La manresana va fer un bon inici, i en els primers metres tenia opcions de medalla, però al final va perdre posicions i va fer una marca de 14.08. La prova se la va endur Teresa Errandonea (Super Amara BAT), seguida de Alba Manzano i Estefania Estrella Fortes, ambdues del AA Catalunya. La gran favorita a la victòria, Caridad Jerez (FC Barcelona), va quedar ràpidament fora de combat en entrebancar-se amb la primera tanca.

Al matí, Raul va ser tercera en la primera de les tres sèries de semifinals, amb un temps de 14.41. Només Errandonea (13.77) i Fortes (14.23) van ser més ràpides que ella. En la tercera i darrera sèrie hi participava Emília Del Hoyo, també de l'Avinent, quva ensopegar amb la penúltima tanca i va assolir una insuficient tercera posició, amb un registre de 14.76. Nora Orduña (At. San Sebastián), amb 14.30, i Elba Parmo (Alcampo Scorpio 71), amb 14.64, sí que es van classificar.

D'altra banda, el navarclí Jordi Sánchez, que competia com a independent, va assolir la setena posició en el concurs de llançament de javelina, amb un millor intent de 65.31 metres. Manu Quijera (Grupompleo Pamplona) va ser or amb una marca de 77.39, Odei Jainaga (Deportivo Eibar), plata amb un registre de 75.52, i Nicolas Quijera (Grupompleo Pamplona), bronze amb 73.07.

La banyolina Esther Guerrero, del New Balance Team i entrenada pel manresà Joan Lleonart, es va imposar en els 1.500 metres amb una marca de 4:18.18. Marta Pérez (CA Adidas) va endur-se la plata amb un temps de 4:20.09, mentre que Solange Andreia Pereira (València Esports), va ser bronze amb un registre de 4:20.73.

Guerrero ja havia guanyat la seva sèrie de semifinals amb un 4:32.93, per davant de Lidia Campo (Playas de Castellón) i Lucia Rodríguez (CD Nike Running). La banyolina ja té la marca mínima per participar en els 1.500 metres del Mundial de Doha, que es durà a terme del divendres 27 de setembre al diumenge 6 d'octubre.



Fàbregas, bronze en alçada

En el salt d'alçada Eduard Fàbregas, atleta sub-23 que pertany a l'Intec-Zoití d'Osca i entrenador del CA Igualada, es va endur la medalla de bronze amb un salt de 2.14 metres. El campió d'Espanya va ser Carlos Rojas (Unicaja Jaén Paraíso Interior) amb un salt de 2.17. Rojas va ser segon per darrere del veneçolà Eure Yañez, que estava fora de concurs. Simon Siverio (Tenerife Caja Canarias) va ser plata, també amb un salt de 2.14. D'altra banda, Marc Sánchez (CA Igualada) va finalitzar novè amb un registre de 2.05, després de cometre tres nuls en el 2.08.

Finalment, Nora Taher (CA Igualada) va obtenir la setena plaça en el triple salt, amb un millor intent de 12.89 metres. La prova se la va endur la gran favorita, Ana Peleteiro (CA Adidas), amb una marca de 14.20. Patricia Sarrapio (Playas de Castellón) va acabar segona amb un registre de 14.00, mentre que Diana Zagainova (València Esports) va finalitzar tercera amb un salt de 13.67.

Aquests estatals, en els qual van destacar ahir les victòries d'Ana Peleteiro en triple salt i d'Orlando Ortega en 110 tanques, suposaven la competició prèvia al Mundial.