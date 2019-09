El Sant Pau reclama recuperar el camp de futbol del barri per tornar a jugar-hi

La Unió Esportiva Sant Pau va aprofitar la celebració del Torneig Interbarris per reclamar, públicament, a l'Ajuntament de Manresa, l'habilitació del camp de futbol del barri. Va quedar abandonat des del 2012 i requalificat com a zona verda amb l'entrada en vigor de l'actual pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), amb data d'octubre del 2017.

L'acció reivindicativa que van dur a terme els jugadors de l'entitat va consistir en l'exhibició d'una pancarta abans de començar el segon partit d'aquest triangular, que va enfrontar l'equip de 4a Catalana del Sant Pau i el juvenil B del CE Manresa, divendres. Una acció que es va repetir durant la presentació dels dos equips que van jugar la final de dissabte.



De la gespa natural al declivi

El popular camp de futbol del bar-ri manresà va viure el seu moment de màxim esplendor l'agost del 2005, quan el club va inaugurar la gespa natural finançada per un particular resident a Andorra, però originari i molt vinculat al barri. La UE Sant Pau celebrava el 50è aniversari i vivia un moment de magnificència esportiva, amb el primer equip a Primera Territorial, nombrosos equips formatius i el clàssic conjunt de veterans.

Set anys després, la decadència esportiva del club va propiciar que deixés de competir el primer equip, catorzè classificat del grup 2 de Quarta Catalana la temporada 2011-12. Només l'equip de veterans es va mantenir actiu, però va traslladar la seva activitat al Municipal de Castellgalí.

El declivi de la UE Sant Pau i l'absència d'activitat a les instal·lacions, que, a més, durant aquests anys, han patit múltiples bretolades i no han tingut actuacions de manteniment regulars, han propiciat que, en l'actualitat, «el camp sigui una selva plena de tot tipus de matolls, arbustos i males herbes, inhàbil per a la pràctica del futbol», detalla el president del club, Raúl Ponce.

Els directius, tècnics i jugadors de la UE Sant Pau demanen que «s'adeqüi el terreny de joc i els vestidors per tal que els nostres equips, tan el de Quarta Catalana com el de veterans, puguin tornar a jugar al barri», explicita Ponce. «Sabem que això no es pot fer de forma immediata, però estem convençuts que, amb voluntat política, el futbol podria retornar al barri la temporada 2020-21», tot i reconèixer que la nova qualificació urbanística dels terrenys ho fa més complex i difícil.



Nens amb vidres i rates

El dirigent denuncia que la manca de desbrossament de la zona i l'incivisme han facilitat que «estigui plena d'envasos de tot tipus, fins i tot de vidre». Segons Raúl Ponce, també és evident «la presència de rates». «Sovint, els nens que viuen al barri aprofiten la meitat del camp més pròxima als antics vestidors, la que presenta un aspecte menys descurat, per jugar en condicions de manca de salubritat que posen en perill la seva salut». El president de l'entitat conclou que «des del barri creiem que el més adequat seria arranjar la zona per acollir espais d'esbarjo per a la quitxalla i el camp de futbol rehabilitat, tot plegat relligat per una zona verda que convidés a passejar-hi». Lluís Brucart, membre de la junta gestora de l'AVV de Sant Pau, assenyala que «l'entitat veïnal dona tot el seu recolzament al club en les seves demandes» i emfatitza que «aquest indret hauria d'acollir un espai enjardinat per passejar, dotat d'equipaments esportius i d'esbarjo per a la quitxalla».

A final de juliol, Toni Massegú, regidor d'Esports, va mantenir una reunió amb directius del club. Massegú assenyala que «la seva demanda és clara: l'adequació del camp. Però això, en aquests moments, a causa de la qualificació urbanística del sòl, ultrapassa l'àmbit d'actuació de la regidoria d'Esports». Massegú ha instat els dirigents del Sant Pau a «reunir-se, properament, amb el regidor d'Urbanisme, David Aarón López. Així, podrem estudiar quines vies tecnicoadministratives hi ha per tal que l'espai pugui tornar a acollir activitats esportives regulades, tot i que en aquests moments em sembla una qüestió complexa i de difícil resolució».