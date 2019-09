«Et passa de tot pel cap, en 24 hores»

El seu temps, 23 h 59' 50''. Deu segons més i Lluís Ruiz, de 31 anys i fill de Cabrianes, hauria arrodonit un dia sencer a l'Ultra Trail del Montblanc, en el qual, dissabte, va aconseguir un brillant catorzè lloc competint amb els millors especialistes mundials en curses de muntanya. La ruta alpina, amb sortida i arribada a Chamonix i de 171 quilòmetres, només és apta per als molt preparats. «Aquesta era la tercera vegada que anava al Montblanc. La primera vegada va ser a la TDS (145 km) i l'any passat ja vaig fer l'Ultra Trail», explica el cabrianès. Tot i que va aconseguir acabar la cursa del 2018, el resultat no va ser tan positiu com ho ha estat aquest cop.

L'Ultra Trail disputada als Alps és una de les més especials i conegudes en el món de les curses de muntanya. 171 quilòmetres de prova que recorren el Montblanc entre 24 i 48 hores amb condicions meteorològiques que poden complicar la travessa.

Lluís Ruiz explica que les curses llargues com aquest Ultra Trail són molt exigents ja no només a físicament, sinó també mentalment. «Tens molts moments en els quals et passa de tot pel cap», assegura el cabrianès. «Les forces es van esgotant i en certs moments costa molt de tirar».

Tot i el magnífic resultat, per al corredor no va ser una prova senzilla. «Durant molta estona em vaig sentir frustrat, sobretot al principi. Hi havia molts corredors i veia que en els primers instants passava tothom per davant meu», explica Lluís Ruiz, que de mica en mica va veure com la resta afluixava i ell anava remuntant. «Finalment, el resultat ha estat molt i molt bo».



La preparació ha estat clau



La temporada del corredor cabrianès ha estat breu, però molt intensa. Només ha competit en l'Ultra Trail del Montblanc i en el Trail Camí de Cavalls, que es disputa a l'illa de Menorca i és de 185 quilòmetres, més inclús que en la cursa dels Alps, però amb molt menys desnivell.

L'actuació en el trail menorquí del corredor de Cabrianes també va ser molt destacada. De fet, va aconseguir pujar al podi, en penjar-se la medalla de bronze.

«Aquesta temporada he preferit centrar-me en aquestes dues curses, que són molt importants. L'any passat vaig participar en moltes competicions i preferia fer-ne dues d'intenses», afirma Lluís Ruiz. Era la primera vegada que intentava dosificar la quantitat de curses en una temporada. «La veritat és que no m'ha donat temps a pensar gaire en el futur, estava molt enfocat en la cursa del Montblanc. Tot i així, crec que la temporada vinent faré el mateix i participaré en poques curses».

«Quan competeixes en un gran nombre de curses acabes saturat dels dorsals», comenta Lluís Ruiz, que comença a tenir clar que continuarà amb el mateix camí que ha iniciat aquesta temporada.

Des de ben jove ha estat un autèntic apassionat de l'esport. «Vaig començar practicant BTT quan era petit. Els meus amics feien futbol i a mi m'agradava fer esport i sobretot poder-lo practicar amb la gent del meu voltant, així que més tard em vaig apuntar amb ells», explica. Ruiz no recorda que les curses de muntanya fossin, abans d'endinsar-s'hi, un gran atractiu per a ell. «De tant en tant sortia a córrer pel poble, però per mantenir-me en forma». Fins que un dia feien una cursa a Cabrianes i Lluís Ruiz va decidir apuntar-s'hi per provar-ho. «No sabia què em depararia aquella cursa, però senzillament em va venir de gust participar en aquell moment». A partir d'aquell instant no ha deixat les curses de muntanya.



Calçat de sola plana, la salvació



Una de les particularitats de Lluís Ruiz és que competeix amb calçat minimalista de sola plana. El cor-redor de Cabrianes forma part de l'equip Nonstop Minimalist Runners, que és una botiga especialitzada en aquest tipus de sabates esportives. Tots els corredors de l'equip en calcen. El principal motiu: la reducció dràstica de lesions.

«Des del primer cop que vaig començar a portar-ne no he patit cap lesió greu», explica. També matisa que, evidentment, petites molèsties són inevitables en un ritme alt de competició. Tot i així, afirma que són petits problemes que fins i tot li permeten seguir corrent i passen al cap d'uns dies. Abans del calçat minimalista, el cabrianès havia experimentat de ben a prop les lesions. «Recordo una fractura al metatarsià, que és la que em va fer prendre la decisió de provar nous mètodes».

Lluís Ruiz també ha competit per equips amb els sallentins Sergi Cots i Carles Sunyer i el moianès Gerard Morales. «Amb tots tres tinc una confiança enorme». Amb relació a competir amb gent, li sap «molt greu quan l'errada és meva i ells podrien estar en millor lloc».