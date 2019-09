La gironellenca Carla Font fa el primer pas per ser al Mundial de Stuttgart

La gimnasta gironellenca de l'Egiba Carla Font inicia aquest dimecres una concentració a Madrid prèvia a la convocatòria de l'equip estatal per al Mundial de Stuttgart del mes que ve. Font, actual campiona d'Espanya de salt, va superar el control que la federació va fer el cap de setmana a Madrid i lluitarà per una de les sis places de l'equip estatal.

També van ser a Madrid les seves companyes Andrea Carmona i Lorena Medina, que no van superar el tall. En el cas de Carmona, sens dubte la seva lesió de genoll ha fet aconsellable prudència i no carregar-la del treball que suposa una preparació per al mundial.

Carla Font serà a Madrid acompanyada alternativament pels seus entrenadors, Xavi Casimiro i Míriam Font, i podria participar el dia 15 en un encontre amistós amb Holanda, Noruega, Ucraïna i Hongria.

La gimnasta berguedana té un potent exercici de salt, la seva principal aposta, i unes bones asimètriques amb les quals optar a ser a la llista final de sis competidores que viatjaran a Stuttgart.