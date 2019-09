L'Organyà derrota la Seu i és el nou campió de la Copa Pirineus

L'Organyà, que havia estat dues vegades a punt d'endur-se el trofeu, enguany s'ha proclamat, finalment, campió de la Copa Pirineus. En la final, que es va celebrar al camp municipal de Pedrasanta, a Tremp, el CF Organyà es va imposar d'una forma brillant per 2-3 a la Seu FC, en un partit molt emocionant que no es va resoldre fins als darrers minuts. La final d'aquesta Copa Pirineus va ser organitzada per la Federació Catalana de Futbol i va ser molt reeixida.

El duel alt-urgellenc de la final d'enguany ja va començar amb molta igualtat, però va ser la Seu qui va prendre la iniciativa en atac i es va avançar amb dos gols. Els van aconseguir Josep Balletbò i Aleix del Águila, i van ser gairebé seguits, als minuts 16 i 17 de joc, respectivament.

No hi va haver més novetats en el marcador fins arribar a la mitja part. De fet, ja fins ben entrada la segona part del matx no hi hauria variacions en el resultat. Però l'Organyà no va desistir i va ser capaç de capgirar la final en un quart d'hora. Primer de tot, Jaume Galimany va ser qui va escurçar la diferència, al minut 67. L'Organyà es veia capaç de tot i, al minut 76, Robert Vila va fer l'empat (2-2). Amb la Seu sense voler deixar-se prendre la victòria, el que va arribar va ser el 2-3 amb el gol decisiu de Xavier Casanova, al minut 8, que va acabar de decantar el partit i va donar el títol al Club Futbol Organyà, l'actual nou campió del torneig.