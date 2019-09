El CE Manresa presenta el jugador senegalès Samba Ndiaye

El CE Manresa ha presentat aquest dimecres a la tarda el centrecampista senegalès Samba Ndiaye, en un acte que ha tingut lloc al Gimnàs Vela de la capital bagenca. Es tracta d'un jugador de 25 anys que va marxar als 13 del seu país. Es va traslladar a l'escola de futbol mundial Aspire de França. Durant cinc anys va perfeccionar el seu joc i va poder completar els seus estudis.

Als 18 anys, va signar un contracte amb opció a quatre amb el KAS Eupen belga. Quan es va acabar, va tornar a Senegal per jugar al Jerraf de Dakar, amb el qual va guanyar la lliga el 2018. El setembre del mateix any entrenava amb el Sant Andreu, però no se li va fer contracte.

La presentació va tenir la presència del director esportiu del CE Manresa Xavier Ribera, de la directora d'Estudi Vers Pilates & Aigua, Elena Vers, i dels monitors del centre Renata Portela i Andy Wong.