La gironellenca Carla Font fa un salt endavant per poder ser al Mundial

Carla Font, de 17 anys, segueix en la cursa per ser al Mundial arxiu particular

La gimnasta gironellenca de l'Egiba Carla Font iniciarà avui, a Madrid, una concentració amb la selecció espanyola amb l'esperança de ser una de les escollides per participar al Mundial que tindrà lloc el mes vinent a Stuttgart. Font va superar el control a deu gimnastes que es va fer dissabte, també a la capital espanyola. Entre les participants també hi havia dues companyes seves del club manresà, Andrea Carmona i Lorena Medina, que no van superar aquesta prova però que han d'estar atentes per si hi ha baixes les properes setmanes.

Carla Font estarà acompanyada alternativament, durant les properes dues setmanes, pels seus dos entrenadors, Xavi Casimiro i Míriam Font. El proper dia 15 hi ha prevista una trobada amistosa a Holanda, en què participarà la selecció amfitriona, l'espanyola, Noruega, Ucraïna i Hongria i en la qual ja hi podria haver el sextet de triades per ser a Stuttgart, malgrat que la federació no ha donat dades de quan se sabrà la llista definitiva. Sis gimnastes aniran a la ciutat alemanya, una de les quals serà suplent, i les altres cinc s'aniran alternant en els quatre aparells, dels quals comptaran les tres millors notes. Espa-nya ha de ser dotzena per entrar als Jocs Olímpics de Tòquio.



Un gran salt

Segons reconeix el tècnic, Xavi Casimiro, el fet que Carla Font sigui campiona d'Espanya de salt «li dona possibilitats» de ser triada, ja que la nota en aquest aparell podria ser més alta. A més, la gironellenca «disposa d'unes bones asimètriques i també es defensa bé en els altres dos aparells».

Casimiro també explica que Lorena Medina va fer a Madrid una actuació correcta, tot i que als setze anys tampoc no se li ha de demanar que superi competidores que es troben en un segon cicle olímpic. La sorpresa podria ser l'exclusió d'Andrea Carmona, però relativa. L'esportista de Fonollosa s'ha recuperat fa poc d'una greu lesió de genoll i «segurament era excessiu que ara afrontés una concentració tan dura, amb una gran càrrega de treball. Té moltes competicions al davant i ara convé que es recuperi bé per al futur». Carmona ja va anar de suplent al darrer Mundial, a Doha.