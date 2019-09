L'Igualada Femení HCP mostra els equips i venç en el duel de presentació

L'Igualada Femení HCP, l'únic íntegrament format només per dones d'Europa, va presentar els seus equips federats amb la disputa d'un partit amistós, cadascun d'ells, davant de formacions de tot Catalunya.

L'equip principal, l'absolut, que intentarà novament l'ascens a l'OK Lliga, va derrotar l'Sferic de Terrassa, un dels seus principals rivals en aquesta lluita, per 5-2. En els altres enfrontaments, els dos equips Fem11, el A i el B, van jugar contra el CP Riudebitlles; el Fem15 A va actuar contra el Voltregà, en un dels millors partits de la tarda, que va finalitzar amb empat a un gol; el Fem17 es va enfrontar al CP Vic; pel que fa al Fem13, va remuntar davant el CP Torrelles entrenat per l'extècnic igualadí, el colombià Harry Mora. I el Fem15 B es va desfer amb autoritat del FC Martinenc en el partit que va tancar la jornada.

Preparant el futur

Les expectatives per veure en acció l'equip igualadí de Pulgui eren altes. Les noves incorporacions, jugadores que han actuat a l'OK Lliga, han de donar potencial necessari per ascendir. A més, el dia anterior havia exhibit un joc ràpid vistós contra el Bigues. L'Igualada va derrotar per 5-2 l'Sfèric, conjunt dirigit per l'exseleccionador espanyol Joan Solé i per Carles Carrera que no va posar el partit gens fàcil.

Les anoienques van formar amb Cristina Riba i Zoe Torras com a porteres, amb Elba Garreta (1 gol), Laia Cid, Pati Miret (2), Ester Ferrer, MariaBonet, Queralt del Àguila (1) i Carla Claramunt (1) com a jugadores de camp. Les vallesanes disposaven de les porteres Maria Ballesta i Mariona Escoda, acompanyades de Laura Valverde (1 gol), Paula Molina, Laia Archs, Alba Atienza, Mireia Sanleandro (1) i Marta Sanleandro. La portera forastera, Maria Ballesta, va ser la millor del seu equip i va aconseguir deixar la porteria a zero al final de la primera part, en què Cristina Riba també va avortar les aproximacions visitants.

A la segona part, les anoienques es van avançar amb un gol a la contra de Cristina Claramunt, tot i que tres minuts més tard igualava Laura Valverde. Tot seguit, Elba Garreta anotava el 2-1, però una falta directa va donar l'oportunitat d'empatar de nou a Mireia Sanleandro. A partir d'aquí, els gols ja només van caure d'una banda. Queralt del Águila avançava les seves en una fase boja del partit i Pati Miret anotava els dos últims gols, que feien quedar el triomf a casa.

El proper partit serà el corresponent a la tercera jornada de la Copa Esports Penedès. L'Igualada es desplaçarà al CAR de Sant Cugat demà per jugar el partit a porta tancada, a partir de les 19.45 hores, contra el PHC Sant Cugat. Els vallesans no disposen del seu pavelló habitual.