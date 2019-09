La Lliga Santander gasta més que mai

Cada vegada es gasten més diners a la Lliga Santander i, tot i així, la sensació és que els reforços dels dos grans clubs del campionat, Barça i Reial Madrid, no han estat a l'alçada de les expectatives. Els blaugrana han gastat 255 milions i n'han ingressat 156,4 amb les baixes, la qual cosa suposa unes pèrdues en aquest període d'estiu de 98,6 milions. Els blancs han sobrepassat una xifra rècord de 307,5 milions d'euros gastats en aquest mercat i amb uns ingressos al voltant dels 130, que suposa una pèrdua de 177,5 milions.

Ha estat un mercat en què els clubs de la Lliga Santander han gastat més que mai, i s'han superat per primera vegada els 1.000 milions d'euros; han ingressat també més d'aquesta quantitat per primer cop, i s'han generat unes pèrdues de gairebé 300 milions.

El traspàs més car ha estat el de Joao Felix a l'Atlètic de Madrid, pel qual el conjunt de Simeone va pagar la seva clàusula de rescissió fixada en 126 milions d'euros. El conjunt madrileny ha patit baixes molt importants, la principal, la marxa de Griezmann al Barça, i s'ha hagut de reforçar en moltes posicions i competirà aquest any amb un equip renovat que, de moment, li està funcionant amb 9 punts dels 9 possibles.

La del davanter francès al club blaugrana és una de les incorporacions més destacades de l'equip català, que també ha afegit a la seva plantilla els serveis de Frenkie de Jong, Neto i Junior Firpo. Els dos primers, tot sembla indicar que seran realment importants en l'esquema de Valverde.

Per part del Reial Madrid, el gran fitxatge és Eden Hazard, per qui han gastat 100 milions d'euros, a més de reforçar la plantilla amb Jovic, Militao, Ferland Mendy, Rodrygo, i la darrera incorporació que va fer dilluns: el porter Areola, en un intercanvi amb el PSG, que envia Keylor Navas a França.



Neymar i Pogba es queden

Però les sensacions són estranyes en ambdós clubs principalment per dos intents de fitxatges dels quals s'ha parlat durant l'estiu i que finalment han acabat en res: Neymar i Pogba. Jugadors amb un poder mediàtic similar, una mica més gran el del brasiler, però que no acaben de donar el pas endavant per ser les grans estrelles a escala mundial en els propers anys.

La idea principal era que abandonessin el PSG i el Manchester United per arribar als dos grans transatlàntics, esportivament parlant, del futbol europeu: Barça i Reial Madrid. Pel que fa el cas Pogba, el club anglès no va cedir en el preu del traspàs i demanava un mínim de 180 milions d'euros, cosa que no es podia permetre el club blanc després d'haver-se'n gastat ja 300. Més rocambolesc és el que hem viscut amb el cas Neymar. El Barça ha fet tot el possible pel retorn del brasiler al conjunt blaugrana però la sensació és que el PSG realment estava menys interessat a vendre la seva estrella del que, a priori, assegurava en públic. El president del club, Nasser Al-Khelaïfi, va exigir 300 milions per sortir Neymar.



Fins a set jugadors oferts

Quan parlem que el Barça ha fet l'impossible per fitxar Neymar, és que ha ofert fins a set jugadors de la plantilla per intercanviar-los amb el brasiler, sense haver-ho consultat amb ells. Les conseqüències d'aquest fet es poden anar arrossegant durant tota la temporada, perquè no es tracta de futbolistes de l'equip que estiguin totalment descartats per jugar.

El primer nom sobre la taula va ser el de Coutinho, que finalment estarà cedit aquest any al Bayernde Munic, i és l'únic dels jugadors que podien entrar en l'operació que no estarà al Barça aquesta temporada. Els altres són Rakitic, Dembélé, Semedo, Arthur, Umtiti i Todibo. Sobretot els quatre primers tindran una gran quantitat de minuts aquesta temporada i s'haurà de veure com els afecta el fet que podrien haver marxat del club sense ser consultats.

Neymar va arribar a relacionar-se fins i tot amb el Reial Madrid, equip amb el qual el PSG potser sí hagués estat una mica més disposat a vendre'l. Però si el club blanc no es podia permetre la incorporació de Pogba, molt menys hauria pogut costejar una operació tan elevada econòmicament parlant com la del brasiler.

Així, Barça i Madrid arriben amb l'Atlètic competint i lluitant per superar-los, i l'inici del campionat de lliga fa que sigui bastant probable. A més, aquesta temporada els clubs de mitja taula han augmentat el cost en els fitxatges, igual que els tres grans. El Sevilla ha passat en un any de gastar-se 77,7 milions a 158,75 amb 12 fitxatges, entre els quals destaquen Chicharito, Luuk de Jong o els més cars (25 ambdós) que són Koundé i Rony Lopes. I un dels canvis més grans l'ha fet el Betis, que la temporada passada va gastar 28'5 milions i aquest any ha pagat en fitxatges 95'75, amb incorporacions com Fekir o Borja Iglesias.