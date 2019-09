El Baxi i la Penya fan junts un altre assaig

Tercer amistós de preparació per al Bàsquet Manresa de Pedro Martínez. És a les 20 hores i en un indret habitual en la pretemporada dels bagencs, com és el poliesportiu osonenc de Sant Julià de Vilatorta. El rival torna a ser el Joventut, amb qui ja es van trobar els jugadors dirigits pel tècnic Pedro Martínez el dia 26 d'agost amb la victòria per al Baxi (99-86).

Avui hi torna a haver les baixes del dominicà Eulis Báez (que continua al mundial) i de Ryan Toolson, que és fora de joc per la seva lesió a l'esquena.

Les entrades es poden comprar dues hores abans del partit (18 h) al pavelló per 10? o portant 3kg de menjar destinats a l'organització solidària Càritas Vic.



Javi Lucas se'n va a LEB Plata

El Baxi va jugar divendres passat a Encamp amb l'Andorra, i va perdre per 80-68. Ja van estar disponibles el pivot David Kravish, que per unes molèsties musculars no va jugar a Artés, i Sergi Vidal, que està fent la pretemporada amb l'equip de Pedro Martínez. Jordan Davis, que va donar un ensurt a Artés amb un mal gest al genoll, ha anat participant en la pretemporada sense problemes.

Qui ja no hi serà avui amb el Baxi és l'ala-pivot Javi Lucas, que ha acceptat una oferta d'un equip de la lliga LEB Plata, el CD Estela de Santander.

El Joventut, després de perdre per 99-86 en l'amistós davant del Baxi a Artés, va jugar un altre amistós a Montsó, en aquest cas amb el Casademont Saragossa, i va perdre per 74-90. Respecte al partit que es va jugar a Artés, ja no hi va ser el canadenc Conor Morgan, que es va incorporar d'urgència a la seva selecció al mundial de Xina per la baixa del lesionat Oshe Brisset. El màxim anotador de la Penya va ser altra vegada l'eslovè Prelevic, autor de 20 punts (en va fer 24 en el partit a Artés). Els altres homes més destacats van ser Alen Omic (amb 17 punts) i Harangody, que va ser autor de 15 punts.

El Baxi i la Penya jugaran en les competicions europees aquesta propera temporada. El conjunt de Badalona ho farà a l'Eurocup i els manresans a la Champions. I uns i altres també seran dilluns en les semifinals de la Lliga Catalana. El Manresa obrirà el torneig amb el MoraBanc Andorra (a les 19 hores). La Penya, que aquest cop actuarà com a amfitriona, s'enfrontarà a les 21.15 h amb el Barça. Els dos guanyadors jugaran la gran final, el dimecres dia 11 (coincidint amb la Diada) a partir de les 12 hores. Tots els partits seran emesos en directe per Esport3. El Manresa ha guanyat dos títols de Lliga Catalana, en els anys 1997 i 1999. Ha jugat sis finals, la última el 2016, a Andorra. L'equip que era entrenat per Ibon Navarro vencia en semifinals als pirinencs (amb Joan Peñarroya a la banqueta), i va ser derrotat clarament a la final pel Barça.



L'Andorra derrota el Barça

Nikola Mirotic va debutar, amb 10 punts anotats, amb el Barça que va ser derrotat ahir (69-71) a Sant Julià deVilatorta per l'Andorra. Va ser un partit molt anivellat, però en el qual els pirinencs van obrir una diferència en el darrer quart que els de Pesic no van poder eixugar. Al descans, els blaugrana vencien per 31-29, però quan es va cloure el tercer períde el Morabanc ja manava per 49-57.

Les darreres accions van ser dos tirs lliures anotats pel base andorrà Jeremy Senglin, que va posar el 68-71, i un altre de Mirotic (69-71), que després va llançar i va fallar el segon i el rebot el va agafar Àlex Abrines, que no va poder encertar per forçar el que hauria estat la pròrroga. Abrines torna al Barça després de la seva etapa a l'NBA i ahir va anotar 2 triples (2/3).

En les files del Barça (amb les baixes del lesionat Heurtel i els mundialistes Pangos, Ribas, Oriola i Claver) el màxim anotador va ser Kyle Kuric amb 11punts. La resta de jugadors van ser el debutant Brandon Davies (10), Hanga (3), Rolands Smits (4), Cory Higgins (9), Sergi Martínez (3), Leonardo Bolmaro (4) i Ante Tomic (8).

Per l'Andorra, el jugador que va fer més punts va ser Senglin (12). La resta d'homes que van jugar i anotar van ser: José Miguel Pérez (5), Bandja Sy (7), Dejan Musli (6), Nacho Llovet (3), Guillem Colom, David Walker (4), Clevin Hannah (8), David Jelinek (6), Dejan Todorovic (5), Diagné (6) i Franz Massenat, que va ser autor de 9 punts.