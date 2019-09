Fonollosa tancarà diumenge la Marathon Cup de BTT, que lidera Ever Alejandro Gómez

Fonollosa tancarà diumenge la Marathon Cup de BTT, que ha fet història aquest 2019. I ha estat perquè el campionat ha fet un salt internacional amb la inclusió de dues de les seves curses en les UCI Marathon Series. Fonollosa pren el relleu a les quatre proves que ja s'han disputat, que s'han fet a Sant Joan de Mediona, Cambrils, Girona i Vall de Boí.

Si bé Fonollosa no és una de les seus habituals de l'Scott Marathon Cup sí que ho són els corriols i la zona per la qual transcorrerà la cursa. Dos traçats, de 55 km o 30 km depenent de la modalitat (Pro o Open) seran l'escenari de la prova. Uns recorreguts plens de senders i amb la característica forma dels recorreguts d'aquesta regió del centre de Catalunya. Amb Pujades i baixades curtes, camins revirats pel mig del bosc i terreny especialment agraït per practicar la bicicleta de muntanya.

Pel que fa a la resolució final de la Marathon Cup 19, el colombià Ever Alejandro Gómez (Olympia Factory Cycling Team) és el que sembla tenir la general gairebé a la butxaca després de la victòria a la Vall de Boí. Francesc Guerra, del Buff Scott MTM Team, potsr és l'únic que podria posar en perill el lideratge. Es dona el cas que les quatre proves disputades fins ara han tingut vencedors diferents, una mostra del nivell de competitivitat que hi ha. En tercer lloc hi ha Hans Becking i en el quart, el fruitosenc Guillem Muñoz, del Bike Kids. En fèmines, primer lloc provisional de Sílvia Rovira, amb un marge que sembla que serà suficient per aconseguir el títol, tot i ser encara sub-23.

Com és habitual, a Fonollosa hi haurà recorreguts diferents (55 i 30 km) i la sortida es donarà a les 9 en punt del matí.