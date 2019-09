Kepa salva dos punts i Espanya fa un pas gairebé definitiu cap a l'Eurocopa

La selecció espanyola té un peu i mig a l'Eurocopa de l'any que ve després de derrotar Romania en un partit amb dues fases. En la primera, durant una hora, només hi va haver color hispà, però amb l'entrada d'Andone, Romania va reaccionar i, al darrer minut, Kepa va salvar l'empat a rematada a boca de canó de Puscas.

Espanya va dominar tota la primera meitat amb facilitat i no va permetre gairebé cap arribada dels romanesos. Ja al primer minut hauria pogut marcar Alcácer, però li ho va impedir Tatarusanu, com cinc minuts després amb un altre xut del davanter del Dortmund. Els atacs seguien, primer amb un cop de cap de Ramos i després amb una rematada d'Alba. El penal va arribar en una acció curiosa, amb una clara xafada, que primer havia passat desapercebuda, de Deac. Fins al final, haurien pogut entrar dos gols més, primer amb una rematada de Rodrigo i, després, amb la tercera parada de Tatarusanu a Paco Alcácer.

La represa no va poder començar millor, amb una gran combinació entre Ceballos i Jordi Alba que Alcácer va culminar a plaer. Fabián hauria pogut marcar el segon, però llavors va sortir Andone i va revolucionar el seu equip. L'exjugador del Depor va anotar de cap a centrada de Puscas i, tot i ocasions de Busquets i Alcácer, Espanya va patir al final per la vermella directa a Llorente quan Puscas s'escapava sol. Hagi va errar la falta posterior i, ja en el descompte, una gran centrada va acabar amb la rematada del propi Puscas i la gran aturada de Kepa. El xut final de Grigore va anar a fora. Espanya té ara 15 punts per 10 de Suècia, que va superar les illes Fèroe per 0-4, i 8 de Noruega, que va vèncer per 2-0 Malta.