Mingote pujarà els catorze vuitmils en 1.000 dies

L'alpinista Sergi Mingote ha presentat aquest divendres, acompanyat del secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física, Gerard Figueras, el nou repte que iniciarà la propera setmana, el "14X1000 Catalonia Project", amb el qual vol haver fet els 14 cims de més de 8.000 metres del planeta en un temps rècord de 1.000 dies i sense oxigen.

L'altre objectiu d'aquest projecte "superlatiu i molt complicat" de muntanya i aventura de tres anys de durada és promocionar internacionalment la candidatura olímpica d'hivern Pirineus-Barcelona 2030, de la qual Mingote serà el primer ambaixador, a través de diversos activitats esportives i conferències.

"És un orgull per mi representar un projecte de país com aquest perquè em permetrà donar a conèixer el territori on m'entreno. La candidatura ajudarà a connectar la gran ciutat amb el Pirineu a nivell d'infraestructures i farà que l'esport català faci un salt de qualitat i es consolidi com un referent mundial", ha dit Mingote. Durant els tres anys de durada del '14x1000 Catalonian Project', es visitaran les diferents estacions d'esquí i zones estratègiques dels Pirineus per a la candidatura per tal de promocionar-la. Una de les accions més potents seran les conferències-documentals del projecte, que es faran arreu del territori.

Per la seva banda, Gerard Figueras ha afirmat que la nova aventura de Mingote és una oportunitat per "lligar un repte únic a nivell alpinístic amb un repte de país" gràcies a la presència de l'alpinista, que serà "l'ambaixador més internacional de Pirineus-Barcelona". "Els dos projectes tenen multitud d'aspectes en comú, perquè comparteixen els criteris de sostenibilitat, el respecte pel medi ambient, el vessant inclusiu i el fet de posar els Pirineus al món", ha dit el secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física i director del Programa per a la preparació de la candidatura.

Mingote, actualment president d'ONAT Foundation, una fundació que té com a objectiu la inclusió mitjançant l'esport, abanderarà així un projecte que es formalitzarà en els propers mesos com a candidatura davant del Comite Internacional Olímpic (CIO).



8 cims en 600 dies

Com ha explicat el mateix esportista vallesà durant l'acte, celebrat al CAR de Sant Cugat, Sergi Mingote ja va aconseguir completar el juliol passat el repte "3x2x8000", el rècord mundial d'ascensos a cims de 8.000 metres, coronant-ne sis sense la utilització d'oxigen artificial en només 367 dies (Gasherbrum II, Nanga Parbat, K2, Manaslu, Broad Peak i Lhotse) en un projecte esportiu i solidari.

D'aquesta manera, afronta ara l'ascensió dels vuit cims restants en 600 dies. La primera expedició es centrarà a pujar el Dhaulagiri, de 8.167m, la setena muntanya més alta del món i una de les més difícils per la seva ubicació i meteorologia. A continuació, vindrà l'Annapurna (8.091m.-març 2020), el Kanchenjunga (8.586m.-maig 2020), el Gasherbrum1 (8.068m-juliol 2020), el Cho Oyu (8.201m-setembre 2020), el Shisha Pangma (8.027m.-octubre 2020), el Makalu (8.463m.-abril 2021) i l'Everest (8.848m.-maig 2021).

L'alpinista català pretén rebaixar a menys de la meitat l'actual rècord mundial d'ascens als 14 vuit mils, que està en mans de Kim Chang-Ho, que va trigar 7 anys, 10 mesos i 6 dies. Anteriorment, dos catalans ja van coronar els 14 vuit mils: Ferran Latorre (en 17 anys, amb oxigen a l'Everest) i Oscar Cadiach (32 anys, sense oxigen embotellat).

D'altra banda, el nou projecte donarà la possibilitat a l'equip mèdic del CAR de Sant Cugat d'obtenir noves dades sobre rendiment i alçada, tal com va passar amb els estudis fets durant el projecte "3x2x8000", que serviran de referència per aplicar paràmetres d'entrenaments amb dèficit d'oxigen als esports de resistència. En aquest sentit, el director del CAR, Ramon Terrassa, ha dit que és "un regal" pel centre poder treballar amb Sergi Mingote perquè "n'aprenem molt". "Amb la seva experiència en alçada, podrem estudiar diversos camps de la fisiologia, establir vincles entre la preparació i el rendiment i crear protocols per a futures expedicions", ha exposat.

En l'acte, també hi eren presents el director del Consell Català de l'Esport, Antoni Reig; l'alcalde de Les Franqueses del Vallès i president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, Francesc Colomé; el tinent d'alcalde de Sant Adrià de Besòs, Juan Carlos Ramos, i el medallista paralímpic Miquel Luque, a banda de familiars i amics de Mingote.