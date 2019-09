El Baxi agrada tot i perdre a la pròrroga

La mà de Pedro Martínez es va notant en aquest Baxi que té molts jugadors nous. Hauria de costar assimilar les idees de l'entrenador però l'equip, fins ara , està oferint bones sensacions. Sobretot pel que fa a l'atac, ja que en defensa segurament encara toca millorar. Ahir, davant una Penya que volia la revenja d'Artés, es van veure uns minuts excel·lents amb d'altres amb més imprecisions. El de menys, la derrota a la pròrroga. I, com de tant en tant passa, l'actitud que els tres àrbitres van demostrar va ser en excés xulesca, fora de lloc en un amistós. Martín Bertran, el teòric número 1 a Espanya, i els seus dos companys van xiular set tècniques: quatre al Baxi i dues d'elles per al tècnic Pedro Martínez, que va ser desqualificat.

Per posicions, els bases són dos jugadors que es complementen. Més seriós Dani Pérez, i amb el toc de geni Frankie Ferrari, una de les revelacions de la temporada, hem d'esperar. Ahir Jordan Davis no va va brillar tant, va jugar més per a l'equip, però sent explosiu té cap, i aquesta no és una combinació que es doni gaire. Seguint amb els nous, Juan Pablo Vaulet serà un batallador indesmaiable, tot i que els triples no són pas la seva especialitat (0/3). Tot el contrari que Magarity (3/5). Ahir, el públic del Bages va poder descobrir el joc de David Kravish, el pivot titular. Entén el joc, és dur, assegura els punts des de sota (5/6) i no es va carregar de faltes. Com s'adapti a l'ACB, serà una de les claus per al Baxi aquesta temporada.



Competint els 45 minuts

En el cinc del Baxi hi havia un Jou encarregat d'enganxar-se des del principi a Prepelic, l'ala eslovè que el Madrid ha cedit a la Penya. Serà la seva principal arma ofensiva i el noi de Llagostera va fer molt bona feina a l'inici de partit. Després, Prepelic sí que es va disparar i va finalitzar amb 33 punts.El Manresa va dominar els primers minuts amb diferències curtes i Magarity va demostrar la seva bona mà des del perímetre, sobretot des de les cantonades. Amb el base Dani Pérez portant les regnes del Baxi, l'equip encara es va consolidar més i la defensa es va mantenir amb intensitat.

La màxima diferència d'aquest primer quart va ser de set punts, amb un 12-19. Pedro Martínez va moure la banqueta i es van poder veure les aportacions de Kravish, de Sergi Vidal o l'argentí Vaulet.

El Joventut havia reduït fins als quatre punts el desavantatge a la fi del primer període però el Baxi la va tornar a eixamplar amb una elèctrica arrencada del segon. Cal destacar Frankie Ferrari, que va donar assistències efectives i de fantasia, a més de contribuir també amb l'anotació. La primera cistella de Jordan Davis va posar 10 punts de marge (21-31). Klemen Prepelic no perdonava (28-35) i a manca de tres minuts per a la mitja part hi va haver la decisió arbitral que va destarotar els manresans.

El col·legiat Òscar Perea va filar molt prim en assenyalar passes a Sakho, que havia mogut el peu de pivot lleugerament, i en la jugada posterior va fer els ulls grossos amb el Joventut. Pedro Martínez es va exclamar i va rebre una falta tècnica. Sakho ja estava carregat amb tres faltes i Prepeliv empatava a 36 punts. El Baxi havia perdut la concentració i els verd-i-negres es van posar amb un 41-37. Quan es va arribar al descans, 42-41.

En el tercer quart, el marcador va ser un estira-i-arronsa, ni l'un ni l'altre es van escapar (61-61), i va destacar una gran cistella a càrrec de Davis. La mateixa dinàmica va seguir en el darrer, amb Sima a la pista per Sakho que va aprofitar bé els seus minuts. Prepelic avançava la Penya (69-68). El Manresa, amb un Ferrari donant gas, replicava i es posava amb un 69-75 a quatre minuts per al final, quan Martínez va ser exclòs per segona tècnica.

El Baxi, gràcies a Davis, encara es va posar amb un 73-78, però els nervis van pesar i la Penya, amb Prepelic i Kanter d'anotadors, va fer l'empat a 78 per forçar la pròr-roga. En el temps afegit, Ferrari va fer de tot, amb encerts i també algunes precipitacions. Prepelic va obrir un forat (90-85) que els bagencs ja no van poder tapar.