L'Igualada encaixa una derrota massa engruixida en l'estrena a Tercera a les Comes

El primer partit de Tercera Divisió jugat a Igualada onze anys i quatre mesos després va reportar un marcador advers a l'equip dirigit per Mohamed El Yaagoubi. La Unió Atlètica d'Horta va infligir una golejada difícil de pair pels de l'Anoia però que en cap cas és un reflex de la diferència futbolística entre ambdós equips. Palesa les circumstàncies dels darrers deu minuts del partit, que els blaus van jugar amb nou jugadors per la lesió del migcampista Òscar García i l'expulsió del central Marc Grifell.

Tot i així, encaixar dues derrotes en les dues primeres jornades de la competició, amb un balanç de zero gols a favor i sis gols en contra, ha de generar una reflexió al si de l'equip, malgrat que ahir, com durant tot el partit al camp del Santfeliuenc, va mostrar durant el primer període unes prestacions equiparables, quan no superiors, als del seu oponent.

L'Horta va ser un fidel reflex de l'equip descrit per Moha en l'anàlisi prèvia del partit. Com els blaus, els de Nacho Castro van evidenciar ela seva predisposició a tenir la possessió de la pilota com a eina per generar joc ofensiu. Alhora, Adrià Recart i Èrik Rafael, el primer per la dreta i el segon per l'esquerra, es van revelar com dos carrilers temibles.

Els blaus van dominar els primers dotze minuts de partit, tot i que la primera ocasió va ser per al davanter centre visitant Marc Río. Va aprofitar una pèrdua de pilota d'Iñaki Baz per encarar en solitari Albert Ribera, però no va materialitzar el gol. La resposta dels locals va ser immediata, vint-i-quatre segons després, però el xut creuat de Martí Just va sortir fregant el travesser. Èric González (minut 8) i Carlos Simón (minut 19) van poder avançar els anoiencs, abans que l'Horta es refés i passés a controlar el centre del camp. L'equilibri es va imposar a partir del minut 29, però una excel·lent servei a l'espai va permetre a Èrik encarar i superar Albert Ribera amb un xut creuat, ajustat a la base del seu pal esquerre (minut 33). El pitjor va succeir dos minuts i quaranta-quatre segons després. Mil·limètrica centrada del lateral Peke al segon pal i rematada de cap a gol d'Adrià Recart (0 a 2).

Moha va fer dos canvis a l'inici del segon període. Nil Pradas i Gerard Llobet van substituir a Marc Vicente i Carlos Simón. L'equip de Nacho Castro va optar per aixoplugar-se de les escomeses igualadines al seu camp i va posar èmfasi en ofegar el joc interior dels blaus, que dominaven amb insistència sense generar perill. A partir del minut 53, l'Horta va començar a castigar la defensa igualadina amb serveis a l'espai que generaven clares ocasions de gol. Adrià Recart (mint 54) i Luis Gaudioso (minut 58) van poder sentenciar abans que Martí Just (minut 62) gaudís de la primera oportunitat local. A partir del minut 70, el joc dels de Moha va començar a decaure i quan Òscar García (minut 78) va haver d'abandonar el camp per lesió i deixar al seu equip en inferioritat numèrica, doncs s'havien exhaurit els tres canvis, el matx va quedar sentenciat. L'expulsió del lateral Bernat Sansano (minut 81) va facilitar que els barcelonins ampliessin el marcador amb els gols de Mateo (minut 86) i Ferran Tacón (minut 89).