El CE Manresa ensopega en el seu debut al Congost

La matinal de futbol al Nou Estadi del Congost, aquest diumenge, no ha pogut ser rodona. Onze anys després, el CE Manresa jugava un partit a Tercera com a local i a les grades hi havia el doble d'aficionats del que s'ha pogut veure en les últimes temporades, unes 400 persones. Però l'equip d'Andreu Peralta, que havia tret els 3 punts en el primer partit de forma brillant a Figueres (0-2) s'ha estavellat aquesta vegada contra un Cerdanyola molt ben situat al terreny de joc. El rival ha demostrat la duresa de la Tercera Divisió on els equips tenen un saber estar que els manresans hauran d'anar agafant amb el pas de les jornades.

Al Manresa li ha costat elaborar accions d'atac i la primera part hauria d'haver acabat sense gols però els visitants han tingut la fortuna de fer el 0-1 en una rematada de cap de Carles Cano. En la segona meitat, els locals han buscat amb ganes l'empat i l'entrenador ha donat entrada a dos davanters, Dani Ruiz i Joanet, l'extrem berguedà que per la dreta ha fet algunes incursions amb foirça de perill. Però ha estat en un contracop, davant la passivitat de la defensa manresana, quan el Cerdanyola ha disposat d'una gran ocasió per decidir el partit. Un penal que ha errat Carlos Cano en llançar la pilota per damunt del travesser. En els darrers minuts, Peralta ha donat entrada a David Sánchez que ha tingut ocaisó d'empatar, igual que Dani Ruiz. Però no hi ha hagut encert i el Manresa ha acabat derrotat.

Abans de començar s'ha fet un reconeixement a cin expresidents de l'entitat. Luís Eduardo Villa ha fet entrega d'una samarreta a Genar Maza (1976-1977), Manel Sánchez (1993-2008), Arcadi Prat (2009-2011), José Luís Correa (2011-2019) i a l'exdirectiu i speaker durant molts anys, Joan Bonvehí. També s'ha homenatjat i s'ha donat un poster de record al fins fa pocs mesos capità Sergi Soler i s'ha lliurat a Bernat Benito un record pels seus 100 partits com a jugador del club.

CE Manresa: Pol Busquets, Èrik Sarmiento, Joan Castanyer, Solernou, Ruano, Bernat Benito, Luque, Biel (Joanet 58'), Walker, Joel Méndez (David Sánchez 80'), Fran Orellana (Dani Ruiz 58').

Cerdanyola FC: Marc Briones, Manso, Uri Escabros, Pau López (Pitu 26'), Ruben, Javi Lara (Sosa 83'), Javi López, Cano (Wilber 75'), Roger, Dani Martí, Alex Torres.

Gol: 0-1 Carlos Cano 34'

Àrbitre: Edwar Miguel González, auxiliat pr Efrain Molina i José María Rodríguez, tots ells de la delegació de Barcelona.

Targetes: Luque (20'), Èrik Sarmiento (61'), Ruano (81'); pel Manresa.