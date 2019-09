Eulis Báez ja pot pensar en el Baxi des d'aquest dimarts

L'únic jugador que li falta al Baxi Manresa per incorporar-se a la plantilla, el dominicà Eulis Báez, podrà posar-se a les ordres de Pedro Martínez des de dimarts mateix, tot i que abans haurà d'afrontar un llarg viatge des de la Xina. La seva selecció va quedar ahir matemàticament eliminada del campionat en perdre, en un duel molt igualat, contra Austràlia per 82-76. El nou jugador dels bagencs va anotar 10 punts, inclòs el darrer triple, que ja no servia per gran cosa. De tota manera, l'equip de Néstor Che García va plantar cara fins al final i va posar les coses molt complicades al combinat aussie, que va assegurar la seva presència als quarts de final de la competició.



Polèmica amb els lituans

La República Dominicana, dilluns, en el seu darrer partit, es veurà les cares amb Lituània, l'altra damnificada de la jornada d'ahir. Els bàltics també es troben matemàticament fora de competició en perdre contra França per 78-75 en un duel marcat per la polèmica. Amb un punt d'avantatge per als gals, i amb 30 segons per davant, Valanciunas va llançar un tir lliure i Gobert va escombrar la pilota tocant clarament el cèrcol. Cap dels tres col·legiats, entre els quals l'espanyol Conde, no ho van veure, ni tampoc van recórrer a la repetició televisada. Això va beneficiar molt França, que va anotar després, mitjançant De Colo, i va obligar Lituània a anotar un triple que ja no va entrar. Francesos i australians es jugaran dilluns qui evita els Estats Units en l'avantpenúltima ronda. Dominicans i lituans només es jugaran la posició final al torneig.



Els txecs sorprenen

En l'altre grup disputat ahir, la República Txeca va donar una sorpresa relativa. No tant per la seva victòria contra Brasil, que podia passar, sinó per la manera com va ser aconseguida. Els centreeuropeus, que només han perdut contra els Estats Units en aquest campionat i van enviar Turquia a la ronda de perdedors, va destrossar Brasil per 71-93, amb un gran Tomas Satoransky, autor de 20 punts, i un altre bon partit de l'exjugador del Manresa Patrik Auda, que en va anotar 14. Per la banda dels brasilers, les coses no van sortir gens i van quedar matemàticament eliminats.

Els txecs, per la seva banda, han d'intentar no perdre per 12 punts o més contra Grècia en el seu dar-rer enfrontament, gràcies a l'avantatge obtingut ahir. Els hel·lens van caure derrotats, com era d'esperar, per 69-53 contra els Estats Units, en un duel coral de l'equip de Gregg Popovich en què Kemba Walker va anotar 15 punts, els mateixos que només va poder aconseguir l'estrella dels grecs, Giannis Antetokounmpo.