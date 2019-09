Excessiva derrota de l'Igualada en el debut a Tercera a les Comes

Càstig excessiu i agredolça estrena com a local a Tercera Divisió. Onze anys i quatre mesos després, el Municipal de les Comes va tornar a acollir un partit de la quarta categoria estatal, però la joia per l'anhelat retorn es va veure entelada per la derrota encaixada pels jugadors de Mohamed el Yaagoubi contra l'Horta (0 a 4).

Sens dubte, un resultat excessiu propiciat pel fet que els blaus van afrontar els últims deu minuts amb només nou jugadors, com a conseqüència de la lesió del migcampista Òscar García (minut 78), quan ja s'havien exhaurit les tres substitucions, i l'expulsió del lateral dret Bernat Sansano (minut 81), per doble amonestació.

Tot i així, encaixar dues derrotes en els dos primers partits de lliga, amb un balanç de zero gols a favor i sis en contra, hauria de generar una reflexió al vestuari blau, malgrat haver competit palesant prestacions futbolístiques equiparables als seus oponents tant al camp del Santfeliuenc com ahir, almenys durant la primera meitat.



Tres ocasions abans d'encaixar

La primera part del partit va tenir quatre fases ben diferenciades. Els blaus van iniciar el duel posant èmfasi en la seva vocació de monopolitzar la possessió de la pilota i de dur la iniciativa. Tot i això, la primera ocasió va ser per a l'equip barceloní. Una pèrdua de pilota d'Iñaki Baz, molt incòmode ahir, reubicat com a central esquerre, va propiciar un mà a mà entre el porter Albert Ribera i el davanter Marc Río (min 3). La ràpida sortida de Ribera va obligar Marc Río a executar la vaselina amb què el va superar, sense donar força a la pilota, i un defensor blau va impedir que traspassés la línia de gol.

Els anoiencs van replicar 24 segons després. Excel·lent incursió de Martí Just per la dreta culminada amb un potent xut creuat que va fregar el travesser de Yamandú.

Èric González va albirar el gol en el servei d'una falta des de la frontal de l'àrea (min 8), que va sortir arran de la base del pal esquerre. Després de 12 minuts de domini igualadí, l'Horta de Nacho Castro va prendre la iniciativa als locals durant els set minuts següents i una rematada de cap de Luis Gaudioso (min 15) va alterar Ribera. Carlos Simón va replicar (min 19).

Tot seguit, els anoiencs van recuperar el domini de la situació, sense crear noves ocasions. Els barcelonins es van defensar fins que Èrik va aprofitar una passada a l'espai per marcar el 0 a 1 amb un inapel·lable xut creuat. Però el cop més dur va arribar dos minuts i 44 segons després. Mil·limètrica centrada des de la dreta de Peke i rematada de cap a gol d'Adrià Recart. Els locals van reaccionar, però un defensa va tallar l'enverinada passada de Bernat Sansano a Franco (min 37).



Domini estèril i dues adversitats

Els deu minuts inicials de la represa es van caracteritzar pel replegament defensiu de l'Horta, que va posar èmfasi a ofegar les escomeses igualadines per l'interior, mentre els blaus tenien la possessió però no generaven ocasions.

En aquest context, Adrià Recart (min 54) i Luis Gaudioso (min 58) van poder sentenciar i Martí Just (min 62) va culminar una internada per la dreta amb un xut perillós. Tot seguit, el joc dels blaus va perdre qualitat i la lesió d'Òscar García i l'exclusió de Bernat van propiciar l'escenari ideal per tal que el tercer classificat de la temporada passada arrodonís la golejada.