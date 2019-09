El Berga s'endú un punt del camp del Vic Riuprimer, on va merèixer la victòria

Primer partit de la temporada per un Berga que aspirarà a repetir la gran temporada de l'any passat, lluitant per les posicions d'ascens fins a les darreres jornades del campionat. El conjunt del Berguedà va visitar un dels camps més complicats de la lliga, el del Vic Riuprimer, i en va treure un empat tot i que hagués merescut el triomf. Els visitants no van tenir la sort de cara en un partit on la primera part ens va deixar el golàs de Puig pels locals.

La represa va ser un festival d'ocasions per al Berga, que va aconseguir igualar l'electrònic gràcies a una bona jugada col·lectiva, que va finalitzar Noguera abans de complir-se l'hora de partit. A pocs minuts del final, Noguera va ser expulsat en rebre la segona amonestació, en una acció més que discutible. Aquest fet va acabar d'esvair qualsevol aspiració de triomf per al conjunt de Joan Prat.