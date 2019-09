Bosque i Muñoz dominen la Marathon Cup a Fonollosa

El biker de Puig-reig Cristofer Bosque es va imposar en la darrera prova de la Scott Marathon Cup, que es va dur a terme a Fonollosa. Bosque (Biking Point) va ser el més fort juntament amb el fruitosenc Guillem Muñoz (Bike Kids), al qual només va poder superar en l'esprint final. Per la seva banda, Ever Alejandro Gómez (Olympia Factory Cycling Team) es va coronar campió absolut de la competició.

La prova de Fonollosa va tornar a superar totes les expectatives. La cita que tancava el campionat va atorgar als més de 300 participants dos recorreguts increïbles de mountain bike plens de single-track. Això la feia una cursa ineludible per a qualsevol biker, que combinava pujades exigents amb trams de sender, on el flow està present constantment en els 53 quilòmetres de la prova XCM.

Tot això es va demostrar a nivell de cursa. Els ciclistes més hàbils tenien avantatge des de l'inici, però calia demostrar-ho en cursa. Des dels primers quilòmetres de la mateixa, un grup de sis corredors van marcar un fort ritme. Ningú els podia seguir i els senders serien clau per fer diferències. A la meitat de la prova, Bosque, Muñoz i Xavier Pijuan (73 TEM XX) van començar a obrir un destacat marge.

No es podien despistar, ja que en els ascensos es podrien reduir distàncies. Sent conscients d'això, Muñoz i Bosque van decidir atacar, agafant l'avantatge suficient per disputar-se la victòria a l'esprint. En aquest, Bosque va tenir les cames més fresques i es va imposar al seu rival.

En categoria femenina, Arantxa Salvadó (Miami-Megabici CC) va agafar avantatge des d'un principi. Per darrere, Helena Isanta (Esierri Bike & Ski) es mantenia a prop. Salvadó va saber mantenir el marge fins al final per arribar en solitari a la línia d'arribada. En la classificació general, Isanta va poder mantenir el mallot i proclamar-se campiona.

D'altra banda, a la cursa de XCC de 30 quilòmetres i 750 metres de desnivell positiu, Roger Ferrer (73 TEM XX) i Berta Bassols (Muntbikes Hyundai) es van imposar amb certa solvència.