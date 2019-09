Festa golejadora a la nova gespa

La Pirinaica va apallissar el Natació Terrassa en l'estrena del nou camp de gespa dels manresans. Els locals van dominar de manera aclaparadora tot el partit davant un rival molt jove, i es posen líders del grup amb aquesta golejada.

El conjunt bagenc només va necessitar un quart d'hora per avançar-se en el marcador, gràcies a una bona rematada de Vilalta en un llançament de falta lateral. Quan els vallesans encara no havien paït el gol en contra, la Pirinaica va eixamplar la distància per mitjà de Guerrero, que va aprofitar una gran cavalcada des del costat de l'autor del primer gol. El descans no va canviar la dinàmica del partit, i la Pirinaica va sortir disposada a sentenciar el matx al més aviat possible.

Una altra gran jugada per la banda de Vilalta va significar la tercera diana, aquest cop de Duque, que només va haver d'empènyer la pilota fins al fons de la xarxa. I tan sols cinc minuts després, Castaño va aprofitar un error de la defensa vallesana per col·locar el 4 a 0. A un quart d'hora pel final, Pérez va fer el cinquè gràcies a un magnífic llançament de falta directa. En una jugada aïllada, els visitants van provocar un penal, que va significar també l'expulsió del local Prat. Soldado va marcar el gol de l'honor des de la pena màxima, i Pérez va firmar la seva segona diana per poder arrodonir un 6-1 per al record.