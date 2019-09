«Ens hem tornat a obrir a la ciutat, volem que el Manresa de futbol tingui impacte»

Era vicepresident en l'anterior junta, que encapçalava José Luis Correa, i una propera assemblea l'ha de ratificar oficialment com a màxim responsable de l'entitat blanc-i-vemrella

Des de fa uns mesos dirigeix un Centre d'Esports Manresa que ha tornat a Tercera i mira d'il·lusionar. Luis Alberto Villa, nascut el 1970 a Buenos Aires, ha agafat el relleu del seu compatriota José Luis Correa i està aconseguint involucrar diverses empreses i institucions com la FUB. S'espera poder presentar aviat nous patrocinadors per esquivar tots els problemes econòmics que va patir el primer equip l'exercici passat. Hi ha un pressupost de 130.000 euros per a la plantilla, i 300.00 pel que fa al global del club. Malgrat la derrota d'ahir, el CEM respira nous aires.

Vostè ja portava uns anys al club abans d'assumir la presidència...

Sí, jo estava al grup organitzador del Mundialet i va ser Arcadi Prat qui em va fitxar, ja fa deu anys. A més vam anar a buscar Correa, que ha fet una gran tasca durant un període molt llarg i que va dimitir durant l'última temporada, molt difícil, tot i que al final es va pujar a Tercera.

Es va tirar endavant malgrat els problemes de pagament.

Sí, amb els jugadors i el tècnic es va fer pinya, també amb un futbol base que s'identifica, això és bàsic per a nosaltres. Tenim compromís de pagar tot el que es deu del primer equip i hem fet un pla per complir en uns quants mesos. I pel que fa a aquesta temporada hem ampliat el pressupost buscant més ingressos.

Com s'està aconseguint?

Hem començat per ampliar tot el suport de publicitat amb cases comercials. Ara ens obrim a la ciutat, pretenem que el Manresa de futbol sigui més conegut, tingui impacte, i es vagi acostant al que es vivia al Pujolet, tot i que ens queda camí. Hem mirat de fer un equip competitiu però sempre equilibrant els sous, som rigorosos. Tenim pensat per l'any vinent fer el sorteig d'un cotxe, la loteria. Volem uns ingressos que puguin ser constants i l'acord amb la FUB és un gran exemple per a nosaltres, és un patrocini que suposa molt i volem afegir-ne més.

I el suport de l'Ajuntament?

Estem provant de reprendre una via en la qual ens poguem entendre una mica millor, crec que ha d'estar implicat amb un club com el nostre, a Tercera Divisió. Si amb diners no poden fer una ajuda molt gran, crec que almenys amb idees sí.

Amb el Bàsquet Manresa hi ha vincles també?

Sí, estem buscant els canals per tenir una col·laboració fructífera, per tenir un projecte en conjunt. Creiem que el bàsquet i el futbol de la ciutat han d'anar connectats, i el mateix les aficions. Tant ells com nosaltres ens en podem beneficiar.

Quina opinió té de l'operació del Gimnàstic, comprat finalment per una empresa del futbolista Gerard Piqué?

Com a entitat privada podien fer el que volguessin. Aquí ens costa molt el dia a dia i ens mou l'altruisme, són filosofies molt diferents.