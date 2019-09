El Manresa de Futbol Sala estrena nou canal a Youtube

El Club Manresa FS celebra enguany el 40è aniversari de l'entitat (el primer partit es va jugar el 29 d'abril del 1979 en plenes festes de la Divina Pastora al barri de les Escodines) i per a celebrar-ho, son diversos els actes i gests programats per l'entitat. Aquest dimarts, el FS Manresa, ha estrenat el seu nou canal de Youtube amb un vídeo que repassa la història de l'entitat. El club també ha canviat el logo i ha realitzat una samarreta especial per a l'ocasió.

Tot seguit, el vídeo que commemora els 40 any del Manresa FS.