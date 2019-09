El Martorell es queda sense marcar en la seva estrena a Primera Catalana

Adrià Aguilera lluita per una pilota contra el defensor del Can Vidalet

Adrià Aguilera lluita per una pilota contra el defensor del Can Vidalet marta gila santafe

El Martorell ha iniciat la seva aventura a la Primera Catalana amb un empat a zero davant el Can Vidalet. Els locals van començar el partit molt concentrats i amb l'objectiu de sumar els primers tres punts de la temporada, i tot i que la primera ocasió va ser pel conjunt d'Esplugues de Llobregat, els homes d'Albert Nualart podrien haver-se avançat en el marcador amb dues bones oportunitats que no van aprofitar.

Amb el pas dels minuts, el Can Vidalet demostrava la seva experiència en la categoria, i va començar a sentir-se més còmode sobre el terreny de joc, al mateix temps que dominava la possessió de la pilota i el ritme del partit. La defensa del Martorell rebutjava els constants atacs dels visitants, el que va permetre que s'arribés al descans amb l'empat al marcador.

A la represa es va viure un partit més igualat, però també més embogit i sense un clar dominador. Els atacs eren constants i les ocasions de gol no s'aturaven. El Martorell va ser l'equip que va gaudir de la millor oportunitat del partit, quan del Corral es va plantar completament sol en un u contra u davant del porter rival, però no va ser capaç d'aprofitar l'ocasió per avançar als blancs i vermells.

El bon paper dels dos porters va ser clau per evitar que el partit acabés amb més d'un gol. A falta de vint minuts, el Can Vidalet tornava a agafar embranzida, just quan Nualart va decidir realitzar un triple canvi que recuperés el control dels martorellencs en el mig del camp i que aturés una dinàmica que beneficiava als seus rivals. Tot i no trobar la seva millor versió en cap moment del partit, el Martorell s'estrena a la Primera Catalana amb un empat que es tradueix amb un punt.

El conjunt de Nualart buscarà recuperar les bones sensacions que va generar durant la pretemporada en la pròxima jornada de lliga, en la qual viatjarà al camp del Vista Alegre amb la intensió d'aconseguir la primera victòria de la temporada i de seguir sumant el màxim número de punts, en una lliga que es preveu molt complicada i competida.