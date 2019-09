El Sallent cau per la mínima amb un Can Trias més eficaç

Andrés Caicedo protegeix la pilota del defensor del Can Trias

Andrés Caicedo protegeix la pilota del defensor del Can Trias oscar bayona

El Sallent ha començat la lliga amb una derrota després de no poder batre un Can Trias que es va endur els tres punts gràcies a un 0-1 favorable. L'equip local va dominar el partit en els instants inicials i ràpidament va disposar d'unes clares oportunitats per avançar-se en el marcador, però un Can Trias molt ben ordenat aguantava els atacs del seu rival.

Amb el pas del temps, el conjunt del Vallès Occidental es va anar sentint cada vegada més còmode en el terreny de joc, aprofitant les pèrdues de pilota del Sallent per crear perill a través de nombrosos contracops. En una d'aquestes jugades, minuts abans del descans, el Can Trias va aprofitar un error en la sortida de pilota dels sallentins per anotar l'únic gol del partit. Els dos equips van anar als vestidors amb el mínim avantatge pels visitants.

La segona meitat va ser diferent. El tècnic José Antonio Moreno va realitzar un triple canvi que agitaria el ritme del partit. El Sallent va tornar a fer-se de nou amb la possessió de la pilota, i les ocasions de gol no van trigar a aparèixer, però tant la falta d'encert dels bagencs com les bones accions defensives dels visitants van impedir que el Sallent aconseguís el gol de l'empat. El Can Trias va mostrar una gran solidesa en els minuts finals del partit, fet que va permetre que aconseguís la primera victòria de la temporada.

El Sallent haurà d'esperar a la pròxima jornada de lliga per inaugurar el seu caseller, on s'enfrontarà a domicili contra el Ripollet, que ve de guanyar per la mínima al Sant Julià de Vilatorta. L'equip de José Antonio Moreno voldrà començar a sumar i compensar la derrota d'ahir.