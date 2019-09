Thierno Diallo brilla a Holanda formant part de l'equip estatal

El gimnasta de l'Egiba Thierno Boubacar Diallo va fer un pas important per refermar-se dins l'equip absolut que representarà Espanya al mundial de Stuttgart, que serà classificatori per als Jocs Olímpics de Tòquio. Va ser en la trobada internacional de Heerenveen (Holanda), on Diallo va competir en quatre aparells i va fer una gran actuació.

En terra, el manresà va obtenir una puntuació de 13.750 (8.150 d'execució i 5.600 de dificultat). En cavall amb arcs, va sumar 13.600 punts (8.100 d'execució i 5.500 de dificultat). En les barres paral·leles en va fer 13.650 (8.050 d'execució i 5.600 de dificultat) i en la fixa, 13.200 (8.200 d'execució i 5.000 de dificultat).

La competició la va guanyar l'equip de Turquia, seguit del d'Holanda, França, Espanya, Bèlgica i Holanda B. No obstant, aquests resultats no són cap referència de cara al campionat del món, ja que tant els turcs com els francesos portaven l'equip complet, mentre que els espanyols encara proven els possibles gimnastes per elaborar un millor equip. A més, Néstor Abad, l'actual campió d'Espanya, no va prendre part en la competició.