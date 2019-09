El colombià Jaime Alexander Curtas és el campió al Torneig d'Escacs Actius de Santpedor

ARXIu PARTICULAR

El moment del lliurament del guardó a l'escaquista campió, Curtas

La sala polivalent de Cal Llovet, a Santpedor, va ser l'escenari del 17è Torneig d'Escacs Actius Vila de Santpedor amb un excel·lent nivell i la victòria final del jugador colombià Jaime Alexander Curtas, que és gran mestre i pertany al CE Barberà. El torneig forma part de la 16a edició del Circuit Català dels Opens Internacionals, i del qual també formen part trofeus ja celebrats a la Joviat de Manresa i a la Pobla de Lillet.

El torneig de Santpedor va ser un èxit de participació, amb més d'un centenar d'escaquistes. Hi van participar tres grans mestres, fins a 12 mestres internacionals, 7 mestres federatius i un total de 9 mestres catalans. Hi va haver 37 clubs representats. Molts jugadors ja van reservar el setembre les seves dates de competició per ser a Santpedor.

En la cita d'enguany, qui es va imposar amb 7 punts de 8 de possibles va ser el GM colombià Jaime Alexander Curtas, i els que van completar el podi van ser el GM establert a Manresa Karen Movsziszian (CE Sant Andreu) i el MI Jorge Antonio González, del CE Figueres, amb 6,5 punts. Van ser premiats els vuit primers de la classificació general, i també es van lliurar guardons pels trams d'ELO, a més de per edats (sub-12, sub-16, veterà i millor infantil dels locals). El torneig s'ha celebrat sota una bona organització del CE Santpedor. A la cloenda es va fer el lliurament de trofeus respectius als primers classificats. Hi va haver la presència de Jordi Magem (director tècnic de la Federació Catalana d'Escacs), Agustí Comas (primer tinent d'alcalde), Joan Puiggròs (com a tresorer del CE Santpedor), Santi Capell (secretari del club) i Josep Mascaró (president del CE Santpedor)