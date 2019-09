Espanya rosega l'os polonès i torna a les semifinals del Mundial 13 anys després

La selecció espanyola de bàsquet ha tornat a les semifinals d'un Mundial 13 anys després de la seva última aparició després de complir amb el seu rol de favorita i batre aquest dimarts la meritòria Polònia (90-78), en una victòria que de pas l'acosta molt als Jocs Olímpics de Tòquio 2020.

Amb el lideratge Ricky Rubio (19 punts i 9 assistències) i Willy Hernangómez (18), Espanya torna a una semifinal mundialista i divendres, a partir de les 10.00 hores, buscarà la final davant Austràlia o la República Txeca.

Després de ser quarta a Colòmbia'82 i campiona a Japó'06, Espanya torna a ficar-se entre les quatre millors d'un Mundial tot i les nombroses absències amb les que arribava a la Xina, un resultat excel·lent que ara pretén convertir en matrícula d'honor

Aquest triomf, sumat a l'eliminació de Sèrbia davant Argentina, també deixa els Jocs Olímpics a un pas per Espanya. Així, l'equip entrenat per Sergio Scariolo en té prou amb que els Estats Units guanyi França o que Austràlia venci la República Txeca per treure un dels dos bitllets reservats a seleccions europees en aquest Mundial.

Després de l'exhibició davant Sèrbia, tot un cop a sobre de la taula de l'equip espanyol, aquest dimarts esperava un duel trampa davant la sorprenent Polònia, que amb una cistella del jugador de l'Unicaja Adam Waczynski s'ha col·locat a només quatre punts (76-72) a falta de poc més de cinc minuts en què ha estat la seva última empenta en un partit en el qual no s'ha desenganxat fins el tram final.

En aquest moment, Espanya ha apagat l'inici de rebel·lió collant en defensa i apuntant-se un parcial de 9-0 fonamentat en dos triples de Ricky Rubio, que ha tornat a ser el millor del seu equip, fregant el 'doble-doble' davant un rival que s'ha mantingut viu durant 35 minuts gràcies al base del Betis AJ Slaughter (19). De passada, el base català ha superat Pablo Prigioni com a màxim assistent dels Mundials des que va començar el registre estadístic el 1994.



Fitxa tècnica

Espanya: Ricky Rubio (19), Rudy Fernández (16), J.Hernangómez (14), Claver (6) i Gasol (10) -cinc inicial-; Llull (4), W.Hernangómez (18), Oriola (2), Ribas (1), Colom (-), Rabaseda (-) i Beirán (-).

Polònia: Slaughter (19), Waczynski (15), Ponitka (9), Cel (3) i Hrycaniuk (8) -cinc inicial-; Balcerowski (-), Sokolowski (11), Laczynski (-), Gruszecki (-), Koszarek (3), Kulig (10) i Olejniczak (-).

Parcials: 22-18, 24-23, 21-17 i 23-20.