Nadal s'acosta al número 1 del món amb la victòria històrica al US Open

La gran victòria de Rafa Nadal al US Open està esdevenint en un moment important en la cursa per ser el millor jugador de la història del tennis. El manacorí es troba ara mateix a només un gran eslam d'igualar els registres de Roger Federer. Amb aquesta última victòria, Nadal va sumar el seu quart US Open, torneig que esdevé el gran eslam en què millor s'adapta el manacorí, juntament amb el seu gran torneig: Roland Garros.

A més, també està a pocs punts de poder-se convertir de nou en el número 1 del món en el rànquing de l'ATP, superant el serbi Novak Djokovic. Nadal podria pujar a la primera posició en les properes setmanes fins i tot sense jugar cap partit, ja que no té punts per defensar d'aquí a final de temporada, que conclourà quan s'acabi l'any 2019. La diferència ara mateix entre els dos tennistes és de 640 punts, que implica una gran retallada per part del recent campió del US Open si tenim en compte que fa tres mesos aquesta diferència era de 4.500 punts.

Nadal va haver de patir molt per aconseguir la victòria en aques últim US Open contra el rus Daniïl Medvédev, per 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 i 6-4, en un dels partits més memorables en la carrera d'ambdós tennistes. Tot i no poder aconseguir el seu primer gran eslam, el jove jugador de 23 anys ja és quart del rànquing mundial després d'un estiu superlatiu, en què ha aconseguit arribar a set finals, amb una gran victòria inclosa al Masters 1000 de Cincinnati.

Medvédev va mostrar-se molt content per la seva actuació, però va admetre «sense excuses» que Nadal havia sigut superior a ell durant el transcurs de la gran final. D'altra banda, Nadal va assegurar que «m'encantaria ser el jugador que més ha guanyat mai, però tampoc competiré pensant en aquesta meta».

Nadal domina els Masters 1000

Poques vegades es té en compte, a l'hora de parlar de títols, els Masters 1000. No tenen ni de lluny el mateix prestigi que un gran eslam, però aconseguir la victòria en un torneig de categoria 1000 a l'ATP té la meitat de puntuació que un dels quatre grans. És a dir, dues victòries en campionats Masters 1000 equivalen a guanyar un gran eslam. I, aquí, el domini de Rafa Nadal és absolut. N'ha guanyat 35 (que equivalen a 17,5 gran eslams), dels quals destaquen les 11 victòries en un dels seus campionats preferits, a Montecarlo.

D'altra banda, Roger Federer en té 28 (que equival a 14 gran eslams), amb la rellevant consecució de 7 Masters 1000 de Cincinnati. L'únic que ha aconseguit guanyar els nou és Novak Djokovic, que en té 33 (que equival a 16,5 gran eslams). Al manacorí li falta guanyar el de Miami i el de París, el qual encara queda per disputar aquesta temporada.