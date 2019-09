El Barça es proclama campió de la Lliga Catalana en una final molt anivellada amb l'Andorra

L'Olímpic de Badalona ha estat l'escenari de la final de la 40a Lliga Catalana de bàsquet, amb victòria final del Barça per 92-93 sobre el MoraBanc Andorra, que havia estat el campió en la passada edició. Aquest és el 22è títol per als blaugrana que han decidit la seva victòria després d'un rebot ofensiu de Brandon Davies que ha acabat en cistella i un tap de Nikola Mirotic que ha impedir anotar l'andorrà Moussa Diagne. En les semifinals, l'Andorra havia eliminat el Baxi Manresa per 67-64 i el Barça al Joventut per 85-87.

La gran final ha arrencat amb un primer quart d'enorme equilibri, marcat per l'encert exterior andorrà (5 triples convertits) i la font d'anotació blaugrana a la pintura. El director de joc Clevin Hannah, juntament amb l'excels tirador Dejan Todorovic i el versàtil Frantz Massenat colpejaven a còpia de triple una activa defensa barcelonista. A l'altra cistella, el talent del flamant fitxatge Nikola Mirotic sortia a relluir i la producció interior d'un complet Brandon Davies responia per acabar situant un ajustat 27-26 al minut 10.

L'allau d'un alegre bàsquet ofensiu prosseguia al segon període tot i l'augment del to defensiu d'ambdós conjunts. El jugador més determinant dels d'Svetislav Pesic a les semifinals, el franctirador Kyle Kuric, apareixia en escena com a baluard d'atac, sempre acompanyant un omnipresent Mirotic com a cap d'operacions. Una porta enrere de Sergi Martínez posava la màxima diferència (29-34), que frenava en sec Ibon Navarro amb un primer temps mort. La reacció final dels d'Andorra, encapçalada per un potent Moussa Diagne, capgirava el signe del lluminós i tancava una vistosa primera meitat (55-53). Això sí, llarguíssima: ha durat una hora, culpa en bona part dels col·legiats que han xiulat 36 faltes (inclosa una tècnica a Ibon Navarro) i s'han hagut de llançar molts tirs lliures.

Cara o creu als darrers segons

El perímetre local tornava a sobresortir en un inici de tercer quart en què un endollat equip d'Ibon Navarro, fruit d'un contraatac de David Walker, adoptava el màxim avantatge (65-57). Pesic aturava el rellotge i de la mà de l'estrella Mirotic, fent gala del gran ventall de recursos ofensius individuals, conduïa un parcial de 0-9 (65-66). Assegurant el rebot defensiu, una de les virtuts barcelonistes al llarg del primer temps, permetia ràpides transicions traduïdes en un bon grapat de cistelles fàcils com una esmaixada de Bandja Sy en una de les accions més espectaculars d'un duel que deixava ben obert el seu desenllaç (75-75, al minut 30).

El pivot Dejan Musli encistellava 12 punts gairebé consecutius per posar els d'Andorra lleugerament al capdavant a l'equador de l'últim acte (82-81, m.35). Mirotic ingressava novament a pista i amb la seva figura el planter de Pesic recuperava la seva millor versió. 5 punts seguits de Walker donaven ales a l'Andorra però Mirotic i Kuric empataven a 90 a manca de 60 segons. Walker foradava la defensa d'uns blaugranes que s'imposarien, per 92-93, gràcies a un rebot ofensiu de l'imponent Davies. Després, Mirotic ha frustrat les esperances d'anotar de l'Andorra.

El capità del Barça Ante Tomic s'ha encarregat d'aixecar el seu 7è títol en 8 temporades. L'aler-pivot Nikola Mirotic, amb 25 punts, 10 rebots i 33 de valoració, ha estat escollit el MVP d'aquesta 40a edició de la Lliga Nacional Catalana ACB.

MoraBanc Andorra: Hannah 8, Massenat 7, Todorovic 12, Sy 2, Moussa Diagne 14 - cinc inicial - Tyson Pérez 4, Nacho Llovet 4, Walker 12, Jelinek 5, Senglin 12 i Musli (2.



Barça: Bolmaro 5, Kuric 14, Àlex Abrines 5, Mirotic 25, Brandon Davies 16 - cinc inicial - Hanga 9, Smits 9, Martínez 2, Tomic 4 i Pustoviy 4.



Àrbitres: Aliaga, Perea i Baena. Eliminats: Tyson Pérez (min. 36) i Frantz Massenat (min. 36).

Parcials: 27-26, 55-53 (descans); 75-75 i 92-93



Incidències: final de la 40a Lliga Catalana disputada al Palau Olímpic de Badalona davant de 4.000 espectadors.