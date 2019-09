França tomba els Estats Units i Espanya ja està classificada per als Jocs de Tòquio 2020

Estats Units ha fracassat en el mundial de bàsquet de Xina. L'equip entrenat per Gregg Popovich i amb Steve Kerr d'ajudant (tècnics campions de la NBA en vàries ocasions) ha perdut en el quarts de final de forma inapel·lable amb França per 89-79 que s'ha classificat per la semifinal que l'enfrontarà amb l'Argentina. En l'altra, Espanya se les heurà aquest divendres (a les 10, hora catalana) amb Austràlia que aquest dimecres ha superat per 82-70 la República Txeca. Amb aquest resultat, i com una de les dues millors seleccions europees del mundial (l'altra és França), Espanya s'ha classificat per disputar els Jocs Olímpics de Tòquio del 2020.

En el partit contra els americans, França ha sortir convençuda de les seves possibilitats i creant molts problemes a uns Estats Units que han perdut la lluita en el rebot (44 a 28). L'equip de Popovich ha mantingut l'argument ofensiu de Donovan Mitchell (29 punts) però no ha estat suficieint davant el joc més coral dels francesos amb el pivot Rudy Gobert (21 punts i 16 rebots), Nando de Colo (18), Evan Fournier (22) i el base Frank Ntilikina (11 punts), decisiu al final. Al descans, el resultat era de 45-39 i malgrat la reacció al tercer quart (63-66), els americans van claudicar en el darrer quart. Deixar a casa els millors jugadors ha estat, finalment, letal per als Estats Units que queden fora de la final com va passar el 2002 a Indianapolis (la campiona va ser Iugoslàvia) i el 2006 al Japó (la campiona va ser Espanya).

La selecció estatal de Sergio Scariolo se les heurà amb Austràlia, a la que va vèncer el 2016 en la lluita pel bronze olímpic a Rio de Janeiro. Els asustralians no s'han sorprendre per una República Txeca que ha fet un gran mundial i han guanyat el partit de quarts per 82-70 (33-30 al descans). Patty Mills, amb 24 punts, ha sigut el millor jugador dels guanyadors. Pels txecs cal destacar l'exbase del Barça Tomas Satoransky (13 punts i 13 rebots) i l'exjugador del Bàsquet Manresa Patrik Auda, autor de 21 punts.