El Manresa perd a falta de tres minuts al camp del Sants

Com contra el Cerdanyola al Congost, aquest dimecres al migdia al CE Manresa li ha tornat a faltar efectivitat davant de la porteria contrària. Al camp del Sants, els blanc-i-vermells han tingut ocasions per marcar durant els primers 45 minuts. Però han perdonat i quan el partit ja s'estava esllanguint, han estat els locals el que marcat un gol que ha deixat als d'Andreu Peralta sense res. El Manresa, després de 3 jornades, té els tres punts aconseguits en el primer partit, a Figueres. Diumenge vinent rebrà el Santfeliuenc, a les 12 del migdia.

A la primera part, el Manresa hagués pogut marcar ja que es va apropar amb molt perill a la porta del Sants. Van poder fer-hoi Walter, David Sánchez i sí que ho va aconseguir Dani Ruiz, però li han anulat el gol per fora de joc.

A la represa, el Sants ha portat la iniciativa però, de mica en mica, els manresans han sabut recuperar el control i han tornar a tenir oportunitats Aquestes ocasions han estat al minu 73 amb un xut de Jonny al primer pal, que sortia desviat, i després en una acció de David Navarro que ha enviat la pilota massa alta. I quan l'empat a zero planejava pel barri de Sants, una jugada desafortunada de la defensa manresana fha fet que Guillermo marqués l'únic gol del partit. Era el minut 87 i quedava poc temps de reacció. Per dos cops ho probava Bernat de falta directa, però el resultat ja no es modificaria.

UE Sants: Nacho, Mulero, Sergi, Alberto, Aleix (Guille 63'), Juli, Raul (Fabre 72'), David Cura, Guillermo, Josele, Fran (Sergio Navarro 77').

CE Manresa: Pol Busquets, Èrik Sarmiento, Florent, Solernou, Jonny, Bernat, Cuello, Joanet, Walter (Biel 82'), David Sánchez (Joel Méndez 58'), Dani Ruiz (Fran Orellana 73').

Gol:1-0 Josele 87' '

Àrbitre: Pau Serrat, auxiliat per Juan Antonio Navarro i Dídac Rodríguez, tots ells de la delegació de Tortosa.

Targetes grogues: Guille 68' i Alberto 81' pels locals; David Sánchez 47', Jonny 57', Solernou 76' i Bernat 84' pel CE Manresa

Camp de futbol de l'Energia, 160 espectadors