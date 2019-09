Nairo Quintana sorpren i se situa a dos minuts del líder Roglic

El ciclista colombià Nairo Quintana (Movistar) s'apropa al lideratge de l'eslové Primoz Roglic (Jumbo-Visma) gràcies a una gran estratègia del seu equip per a situar-se en segon lloc i retallar-li molt temps al líder de La Vuelta. Ara mateix, només els separen 2:24 de diferència. El guanyador de l'etapa a Guadalajara d'aquest dimecres ha estat Philippe Gilbert (Deceunick-Quick Step).

Quan menys s'esperava, en una etapa llarga i sense importants escalades, el Movistar ho ha aprofitat per sorprendre Roglic i deixar-lo contra les cordes. L'emoció per a les properes etapes serà màxima, amb 10 ports en les properes quatre etapes que resten per a finalitzar aquesta edició de la tercera gran volta de la temporada ciclista. L'etapa d'aquest dijous serà la 18a i tindrà inici a Colmenar Viejo i final a Becerril de la Sierra, amb una distància de 177,5 quilòmetres i quatre ports de muntanya.